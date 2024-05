Diaz 7, serata fra musica e show con Blue Note Off

Martedì 14 maggio torna la magia del Blue Note Off - il format originale di Blue Note Milano, nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo, per un evento musicale davvero ricco di emozioni e carico di vibrazioni che incalzano a suon di musica. La quarta serata della rassegna annuale “Food & Fun – lo show è servito”, che comprende un variegato programma di eventi pensati per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flagships Wincity - oltre a Milano, protagonista della maggior parte degli eventi, saranno infatti coinvolte anche le città di Roma e Firenze - sarà infatti dedicata alla buona musica e allegria.

A duettare in narrazioni musicali che lasceranno con il fiato sospeso, in una serata davvero speciale al Diaz 7, martedì 14 maggio, saranno Folco Orselli e Pepe Ragonese. La chitarra accompagnerà la performance di Orselli che, unita alla sua voce calda, coinvolgerà la platea con aneddoti e storie che si susseguiranno tra un brano e l’altro, con estrema naturalezza e quando la storia di Orselli si fonde alla tromba e al percorso di Pepe Ragonese, trombettista di estrazione jazzistica, ecco che si entra davvero in una dimensione di emozioni uniche da vivere in diretta in una serata carica di emozioni e suggestioni.

Un viaggio perfetto per tutti coloro che sapranno godere della buona musica oltre che di un’atmosfera raffinata e aggregante che sempre si respira al Diaz 7, coccolati anche dal servizio premium e dalla bellezza degli spazi interni dei punti di vendita Sisal Wincity.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi “Food & Fun 2024 – lo show è servito”, propongono fino alla fine dell’anno la partecipazione di altri musicisti del Blue Note Off, eventi dedicati alla comicità, al Karaoke e, naturalmente, salottini sportivi dedicati al mondo del calcio, per non smettere mai di commentare e dibattere uno sport che appassiona da sempre intere generazioni.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21.00, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena - inizio ore 20 – per assaporare le proposte di un’offerta gastronomica di altissimo livello.

Queste le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo evento “Duo Folco Orselli e Pepe Ragonese” del 14 maggio al Diaz 7 Milano (30 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: ci si può iscrivere all’evento tramite sul sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

GLI ARTISTI IN SCENA

Con 6 dischi all’attivo, passando attraverso sonorità variegate e sempre pregne di blues, Folco Orselli è a pieno diritto uno degli esponenti più raffinati, sanguigni e sinceri, del cantautorato nostrano. E quando la sua storia si fonde alla tromba e al percorso di Pepe Ragonese, trombettista di estrazione jazzistica a cui però i limiti di genere sono sempre andati stretti, ecco che si entra in un viaggio ignoto. Il blues incontra il jazz: quartieri, profumo di città, storie epiche di notti infrante, un pentagramma strappato sul sedile di dietro mentre la radio è spenta. Il suono della tromba di Pepe gonfia le vele delle barche di Folco. La destinazione, come sempre, è da stabilire in viaggio. New Orleans? Lambrate? Chicago? Baggio? Babilonia? Basta predendere posto per salpare.

GLI APPUNTAMENTI DI SISAL WINCITY FINO A METÀ LUGLIO

Milano Diaz martedì 14 maggio Blue Note Off: Folco Orselli e Pepe Ragonese

Milano Diaz giovedì 23 maggio Karaoke: spettacolo Karaoke

Milano Diaz martedì 4 giugno Blue Note OFF: in scena Sagi Rei

Milano Diaz venerdì 14 giugno Salottino Sportivo: inizio Europei calcio

Milano Diaz giovedì 11 luglio DJSet: Dj On Stage – DJ Sally Bumps e Sara Kari

Firenze venerdì 12 luglio DJSet : Dj On Stage – DJ Sally Bumps e Sara Kari