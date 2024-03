Federlegno: "Bene la norma sull'interscambio dei pallet per le merci"

“Il Ddl semplificazioni, tra le diverse misure, ne contiene una dedicata all’interscambio dei pallet promossa da FederlegnoArredo insieme alle principali associazioni della logistica. Si tratta di un passo importante nato da un approfondito dialogo con il ministero delle imprese e del Made in Italy che desideriamo ringraziare per la collaborazione. L’obiettivo della norma è garantire l’effettivo interscambio e la giusta valorizzazione del pallet qualora la restituzione non possa avvenire”. FederlegnoArredo commenta così la misura che vi vuol introdurre e si ritiene “soddisfatta del risultato raggiunto nell’interesse del settore imballaggi che rappresenta”.



“La normativa - spiegano i tecnici di FederlegnoArredo - si applicherà ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell’ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati.

Adesso inizia l’iter parlamentare per rendere effettiva la misura e FederlegnoArredo proseguirà nel confronto costruttivo con le istituzioni coinvolte affinché il settore venga tutelato e valorizzato come merita”.