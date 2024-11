Paura a Fiumicino, fiamme dal motore di un aereo della Hainan Airlines in fase di decollo

Ascolta ora 00:00 00:00

Panico domenica mattina all'aeroporto di Roma Fiumicino. Un aereo che si trovava in fase di decollo ha infatti preso fuoco da uno dei motori, costringendo l'equipaggio ad effettuare un atterraggio d'emergenza. Le operazioni si sono svolte in massima sicurezza e non sono stati fortunatamente registrati dei feriti. Le immagini delle fiamme uscite dal velivolo hanno tuttavia fatto il giro dei social, riportando l'attenzione sulla Boeing.

Scatta l'allarme

Un aereo della compagnia aerea cinese Hainan Airlines, nello specifico un Boeing 787-9 Dreamliner, decollato intorno alle 10.30, si trovava ancora impegnato nelle procedure di decollo quando, improvvisamente, delle fiamme sono uscite violentemente da uno dei motori. Stando ai racconti di alcuni testimoni, è stato attivato il segnale di avaria e si sarebbero avvertite anche delle splosioni.

I piloti hanno provveduto a contattare la torre di controllo per segnalare il problema e si sono immediatamente attivate tutte le procedure di emergenza. Il velivolo avrebbe effettuato una serie di cerchi in cielo, manovra finalizzata a scaricare il carburante. Dopodiché il comandante ha disposto tutto per un atterraggio d'emergenza nello stesso aeroporto di Fiumicino. Il vettore della Hainan Airlines è quindi rientrato nello scalo romano intorno alle ore 11.06. Il velivolo avrebbe dovuto raggiungere la città cinese di Shenzhen. Il tutto, come riferito dal personale aereo, si è svolto in piena sicurezza e senza alcuna criticità.

Minuziose verifiche

Atterrato l'aereo i passeggeri sono stati fatti scendere ed accompagnati in aerostazione. Naturalmente il mezzo della Boeing sarà sottoposto a una lunga serie di verifiche nei prossimi giorni per stabilire la causa del problema. Pare che ad aver riscontrato l'avaria sia stato il motore destro.

Fra le possibili cause ipotizzate anche quella del bird

, ossia l'impatto contro un uccello, o uno stormo, in volo. Malgrado il grande spavento, i passeggeri che viaggiavano a bordo del velivono non avrebbero riportato problemi di sorta e starebbero tutti bene.