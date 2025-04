Giornata del Made in Italy, a CityLife per scoprire la storia di Fiera Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Martedì 15 aprile, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dedicata alla promozione della creatività e dell'eccellenza italiana, Fondazione Fiera Milano propone un appuntamento con le “Passeggiate Urbane - Dalla Fiera Campionaria, a CityLife, a...”, per conoscere meglio un’area di Milano che fin dall’inizio del secolo scorso è stata una delle più importanti e conosciute della città.

Oggi una parte della zona ovest di Milano è nota soprattutto per le torri di Hadid, Libeskind e Isozaki entrati nello skyline della città con la loro architettura contemporanea, ma fino al 2005 questi stessi terreni hanno ospitato per oltre ottant'anni la Fiera più importante d'Italia e una delle maggiori al mondo che, nata come "Campionaria" si è poi evoluta nella sede ideale per oltre 50 mostre specializzate durante tutto il corso dell'anno.

Grazie alla “passeggiata” sarà possibile conoscere la sua storia fra aneddoti, curiosità e anche qualche "stranezza" di quella che per tanti è rimasta “La zona Fiera” anche attraverso alcune vere e proprie "chicche" che raccontano il passato, il presente e il futuro di un'area

da sempre destinata ad essere uno dei motori dell'economia non solo milanese.



L'appuntamento è per il prossimo 15 aprile alle 10. davanti all’ingresso della Palazzina degli Orafi. L'incontro, della durata di circa due ore, è gratuito. Per partecipare è indispensabile prenotarsi alla mail archiviostorico@fondazionefiera.it