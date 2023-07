“Impianto di rilevazione fumi fuori uso”. La scoperta choc sulla tragedia nella Rsa a Milano

Sei morti e 81 feriti, decine di intossicati: questo il drammatico bilancio dell’incendio scoppiato nella Rsa “Casa per Coniugi” di via dei Cinquecento a Milano. In base alle prime informazioni a disposizione, il rogo sarebbe divampato per cause accidentali da un letto all’interno da una stanza, ma potrebbe essere arrivata una svolta nelle indagini: l’impianto di rilevazione fumi era fuori uso.

All’interno della Rsa milanese da qualche giorno sarebbe stato affisso un volantino su carta intestata della “Proges” – la società di Parma che gestisce la struttura – firmato dalla direttrice Claudia Zerletti. Come riportato dal Corriere della Sera, nel testo si parla di "alcune problematiche degli impianti di rilevazione fumi delle due strutture" tanto che "nel turno notturno 01 – 07 (ove cala il personale) sarà presente in struttura un addetto di un’azienda specializzata nella lotta antincendio ad alto rischio (si alterneranno due addetti)".

Il foglietto segnala inoltre: "L’addetto notturno “entrerà in Coniugi alle ore 21 e successivamente effettuerà continui controlli nelle due strutture (sicuramente nelle zone del seminterrato ove non presente personale e salirà anche ai nuclei/piani per il presidio antincendio)”. Da quel che si legge il dato sembrerebbe chiaro: il sistema di sicurezza non sarebbe stato in funzione quando è scoppiato l’incendio fatale.

Gli inquirenti sono al lavoro su questa possibile svolta, ma emerge un ulteriore fattore. Secondo fonti sindacali, all’interno della Rsa “Casa dei Coniugi” venerdì notte erano presenti solo sei operatori. "C'era troppo poco personale. Non è un problema solo di questa casa di riposo ma della Lombardia. Qua questa notte c'erano sei asa, ausiliari socio assistenziali, un infermiere e un custode. Hanno evacuato 160 degenti" , le parole di Massimo Preziuso, responsabile sindacale Terzo Settore di Uil-Fpl Milano.