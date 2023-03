Malore per Ferlaino: come sta l'ex presidente del Napoli

Corrado Ferlaino è stato ricoverato nelle scorse ore all'ospedale Fatebenefratelli di Posillipo. L'ex presidente del Calcio Napoli ha guidato il club partenopeo per ben 33 anni ed è stato l'artefice dei successi di quella meravigliosa squadra guidata da Diego Armando Maradona. Ferlaino è stato colto da un malore durante la giornata di ieri ed è stato poi così trasportato presso il nosocomio di via Manzoni. A riferire la notizia è stato il giornalista Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli. L'episodio si era diffuso sui social tra i tifosi nel pomeriggio, che si erano preoccupati per la salute dell'ex numero uno della loro squadra del cuore. In ogni caso, da quanto si apprende, le condizioni di salute di Ferlaino sono al momento stabili. L'ex presidente ha 91 anni (ne compirà 92 il 18 maggio) e dopo il malore si è ripreso tornando alla sua vita quotidiana.

Chi è Corrado Ferlaino

È stato una figura chiave nella storia del Napoli, avendo ricoperto la carica di presidente del club azzurro (ad eccezione di brevi interruzioni) per un totale di 33 anni: dal 1969 al 2002. Ferlaino ha assunto la massima carica dirigenziale del club partenopeo il 18 gennaio del 1969, subentrando alla famiglia Lauro. Sotto la guida di Ferlaino il Napoli ha vinto quasi tutti i trofei più importanti, sia a livello nazionale sia internazionale: ricordiamo infatti la coppa di Lega Italo-Inglese nel 1976, due scudetti, due Coppe Italia, la Coppa Uefa del 1989 e la Supercoppa Italiana nel 1990. È stato durante gli anni '80, in concomitanza con la presenza di Maradona nella squadra azzurra, che la società ha raggiunto il massimo splendore. L'acquisto del famoso calciatore argentino – nel 1984 – è stato un colpo di mercato che ha dato una svolta decisiva alla storia del Napoli. Il Pide de Oro venne acquistato quando era in forza al Barcellona 39 anni fa per l'allora ingente cifra di 13 miliardi e mezzo di lire.

La sua fortuna imprenditoriale

Ferlaino si è fatto strada nel mondo degli affari come imprenditore immobiliare. Tra le tante operazioni quella dell'edificazione del Rione Alto, nome che scelse egli stesso: "Comprai tutti i suoli ai Colli Aminei e al Rione Alto - racconta -. Qui feci una bella lottizzazione e furono costruiti 10/12mila appartamenti, praticamente una cittadina grande come Sorrento. Il toponimo l'ho scelto io per dare al complesso residenziale un nome nobile. Per la lottizzazione del Rione ero in società al 50% con Enrico Verga, figlio di un medico e professore universitario molto importante".