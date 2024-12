Malpensa, decollato il volo diretto di Ana per Tokyo

Ascolta ora 00:00 00:00

Volo diretto da Milano a Tokyo, un nuovo collegamento intercontinentale di All Nippon Airways “decollato” dall’aeroporto di Milano Malpensa con arrivo a quello di Tokyo Haneda, ha inaugurato la rotta operata dalla più grande compagnia aerea giapponese. Servizio effettuato tre volte a settimana (martedì – giovedì – domenica) con un B787-9 da 215 posti - 48 Business, 21 Premium Economy e 146 Economy - che atterra allo scalo metropolitano della capitale giapponese la mattina presto, per consentire a viaggiatori d'affari e turisti di sfruttare al massimo la giornata. Tokyo Haneda è infatti situato a soli 20 minuti dal centro città ed è ben collegato alla rete di trasporti di Tokyo. Non solo, i passeggeri hanno inoltre la possibilità di continuare il proprio viaggio con un volo in coincidenza verso una delle numerose destinazioni Ana in Giappone - come Osaka, Sapporo, Okinawa, Fukuoka – o verso altre mete dell’area Asia-Pacifico.

“Siamo felici di iniziare a operare con il nostro primo volo non-stop dall'Italia al Giappone, Milano è una destinazione chiave a livello europeo sia per quanto riguarda il business che il traffico leisure, e rappresenta una porta d’accesso privilegiata al Bel Paese per i viaggiatori giapponesi - ha detto Shinichi Inoue, presidente e ceo di Ana -. La destinazione Giappone è anche molto popolare fra gli italiani – che sono attualmente il quarto mercato in Europa per numero di ingressi nel Paese del Sol Levante e sarà anche importante strumento nel rafforzare le relazioni commerciali e industriali tra Italia e Giappone, che sono già molto solide. Milano è un'importante aggiunta al nostro network europeo in espansione, che integra i nostri voli da Londra, Francoforte, Bruxelles, Parigi, Monaco di Baviera e Vienna per il Giappone, ai quali si aggiungeranno, all’inizio del 2025, anche i voli da Stoccolma e Istanbul”.

“Ana è fra le compagnie aeree più prestigiose del mondo e la sua scelta di attivare il volo da Milano Malpensa conferma ulteriormente il forte interesse dell'industria per le potenzialità del bacino di utenza milanese e del Nord Italia - ha aggiunto Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea, dando il benvenuto nello scalo ad Ana -. Dopo 14 anni, Malpensa torna ad accogliere la livrea di un vettore giapponese e oggi Tokyo è nuovamente raggiungibile con un volo non-stop, per la prima volta sul grande hub di Haneda. Continuiamo ad aggiungere tasselli importanti al network delle destinazioni di lungo raggio. Quelle asiatiche sono cresciute del 61%, come volume di passeggeri nei primi 10 mesi dell’anno e rappresentano il 27% del traffico di lungo raggio da e per Malpensa. Con Tokyo salgono a 27 le destinazioni orientali, ed è anche con il loro contributo che quest’anno il sistema aeroportuale milanese ha accolto il numero record di 33,2 milioni di passeggeri nei primi dieci mesi dell’anno, in crescita del +11% rispetto al 2019 e anche al 2023”.

SERVIZI E COMFORT A BORDO

La parola d’ordine è ”omotenashi”, ovvero il termine giapponese che descrive un’attenzione particolare riservata all’ospite e ai suoi desideri prima ancora che questi vengano espressi, così i passeggeri si possono immergere nella cultura nipponica già quando salgono a bordo. La classe Ana Business Staggered offre sedili completamente reclinabili fully flat-bed con accesso diretto al corridoio, wi-fi gratuito, schermo touch a poltrona da 17 pollici, menù che propongono una doppia, raffinata proposta di cucina giapponese e internazionale, abbinati a una selezione di vini e bevande e curati dagli chef The Connoisseurs e amenity-kit in materiali eco-sostenibili realizzati in collaborazione con Aveda.

I passeggeri che volano in Premium Economy dispongono di maggiore spazio per rilassarsi e distendersi grazie a poltrone più ampie, una reclinazione più profonda, ampio tavolino con luce regolabile, schermo touch a poltrona da 17 pollici e servizio di bevande e dessert come in classe Ana Business Staggered. In tutte le cabine, poggia-testa e poggia-piedi sono regolabili, ed è disponibile un ricco programma di intrattenimenti. Per rimanere connessi in volo, i passeggeri di Business Class avranno a disposizione il servizio Wi-Fi gratuito, mentre chi vola in Premium Economy ed Economy Class potrà inviare messaggi di testo gratuiti.

COMPAGNIA PREMIUM

Ana è oggi la più grande compagnia aerea giapponese, premiata da Skytrack con il punteggio 5-Star ogni anno a partire dal 2013, è fra le le World’s Most Admired companies designate da Fortune e si posiziona come compagnia premium che offre servizi di altissima qualità.

Con una flotta di 236 aerei serve 50 destinazioni domestiche e 36 internazionali.

I biglietti per il volo diretto Milano Malpensa – Tokyo Haneda sono disponibili per l’acquisto via web o prenotando presso le migliori agenzie di viaggio. (Qui tutte le informazioni).