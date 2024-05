Ombrellate e schiaffi. La furia delle borseggiatrici di Milano contro Striscia la notizia

Le borseggiatrici continuano a spadroneggiare indisturbate a Milano. Malgrado le tante segnalazioni da parte di cittadini e comitati, a cui si aggiunge spesso anche la voce di note trasmissioni tv, la situazione non accenna a migliorare, come documentato nel recente servizio di Striscia la notizia.

Ancora una volta l'inviato Valerio Staffelli ha raggiunto il capoluogo meneghino per pattugliare le fermate della metro insieme al comitato deterrenza: ciò che hanno ripreso le telecamere non è stato molto diverso dai filmati registrati nelle settimane e nei mesi scorsi. L'allarme borseggio rimane sempre alto. Non solo. Infastidite dalla presenza della troupe di Striscia, le lestofanti non hanno esitato a ricorrere alla violenza, con schiaffi, ombrellate e lancio di bottiglie.

Un gruppo sempre operativo

Sono tante le segnalazioni di borseggio che arrivano alla redazione di Striscia la notizia, ed è proprio per questo che Valerio Steffelli ha deciso di ripresentarsi ancora una volta nei punti più caldi battuti dalle lestofanti. Come al solito, le telecamere del tg satirico hanno ripreso diverse ragazze all'opera, pronte a entrare in azione. Le borseggiatrici agiscono da sole, oppure in gruppi anche di cinque, dipende dalla tecnica che intendono utilzzare. Quando notano la troupe, non esitano a diventare violente pur di scacciare quelli che loro considerano a tutti gli effetti dei disturbatori.

Insieme ai suoi collaboratori, Staffelli riesce ad allontare alcune lestofanti, avvisando le persone che incontra del pericolo borseggio. Al contempo, alcune ragazze del comitato deterrenza si trovano a dover fare i conti con le intemperanze di alcune borseggiatrici, che si recano ai distributori di bevande per impossessarsi di liquidi da gettare contro chi cerca di fermarle. Vengono ripresi momenti molto concitati, durante i quali una delle ladre arriva addirittura a colpire una delle ragazze anti-borseggio con uno schiaffo in pieno volto. Ottenuta poi una bottiglia d'acqua, la criminale usa anche quella per farsi strada e allontare la giovane del comitato deterrenza.

Un'altra lestofante, invece, recupera dal cestino un ombrello da utilizzare come un'arma contro il team di Striscia.

L'avvertimento di Staffelli

La priorità rimane quella di avvisare i pendolari del pericolo, così l'inviato di Striscia ha cercato ancora una volta di mettere in guardia le persone incontrate sui vagoni della metro.

Le borseggiatrici agiscono coprendosi le mani con una giacca, si avvicinano alla vittima prescelta e cominciano a frugare in borse e zaini. Le vittime predilette sono gli anziani e i più deboli, scelti perché meno celeri nella reazione.