Nuovo blitz delle "ronde antimaranza". Gli Articolo 52: "Non ci fermiamo, Sala si dimetta"

Nuovo blitz sul territorio degli ‘Articolo 52’ misteriosi autori delle ‘nuove’ ronde cittadine contro il degrado e la criminalità di strada anche se con metodi non esattamente ortodossi e assolutamente da non emulare.

Nei video-ottenuti in esclusiva da ‘ Il Giornale’ - li vediamo ripresi in azione venerdì 28 marzo, intorno alle 22.30, non lontano dallo stadio di San Siro dove circa una dozzina di loro hanno spaventato e messo in fuga, sempre senza utilizzare la violenza ma piuttosto sfruttando una sorta di ‘effetto sorpresa', un gruppo di 15 spacciatori di origine nordafricana, tutti sui 30/35 anni, che gravitavano nella zona, bighellonando in strada e terrorizzando i ragazzini residenti nel quartiere ad alcuni dei quali avevano già rapinato i telefonini.

Gli ‘Articolo 52’ tenevano d’occhio la zona da un po’ e venerdì sera hanno pensato di intervenire. Un colpo di mano velocissimo quello di questi alfieri della sicurezza. Dopo il fuggi fuggi generale dei pusher nell’area e’ tornata la tranquillità. Ma adesso gli ‘Articolo 52’ pretendono le dimissioni del sindaco Salaa.

"Sì, - spiegano in un secondo video in cui uno di loro appare come al solito con un cappuccio in testa per rendersi irriconoscibile - Vogliamo le dimissioni immediate del sindaco Sala, non vogliamo più vedere spacciatori che spacciano per strada e chiediamo la pulizia di via Padova e al Corvetto dove la

situazione è diventata invivibile. Smettetela di costruire moschee, vogliamo invece più case popolari per i nostri connazionali". E concludono: "Non perdete tempo a scoprire chi siamo. Perché noi italiani siamo tutti Articolo 52"