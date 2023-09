"Portofino avrà una via intitolata a Silvio Berlusconi". Ecco la data ufficiale

Adesso è ufficiale: a Portofino verrà intitolata una via a Silvio Berlusconi. La cittadina turistica affacciata lungo la Riviera Ligure sarà quindi il primo comune a dedicare un tratto di strada al Cavaliere, scomparso lo scorso 12 giugno, e giudicato uno di quei " personaggi che hanno particolarmente servito la nazione ". Tutto ormai è deciso, con tanto di data stabilita: ovvero il 14 ottobre 2023. L'iter speciale, previsto dal nostro Paese per poter derogare alla regola principale - quella secondo la quale devono trascorrere almeno dieci anni dalla morte di una persona per poterle dedicare una strada - è già andato a buon fine. "Via Silvio Berlusconi" sarà un tratto di strada pedonale sul quale l'ex leader di Forza Italia era solito passeggiare negli anni '80, quando da Villa Olivetta (sua prima residenza estiva a Portofino, oggi di proprietà degli stilisti Dolce e Gabbana) raggiungeva la piazzetta del borgo ligure.

La cerimonia con la famiglia Berlusconi

Era stato il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, ad avere messo in moto tutta questa procedura speciale: in prima battuta ha ottenuto il via libera dalla Soprintendenza, quindi è arrivato anche il nulla osta del Prefetto di Genova, Renato Franceschelli. La notizia dell'ufficialità arriva a pochissimi giorni dall'ottantasettesimo anniversario dalla nascita di Berlusconi. In un primo momento l'amministrazione comunale aveva pensato proprio al 29 settembre come giorno dell'inaugurazione, ma la famiglia ha chiesto di potere spostare la data della cerimonia pubblica. Il sindaco di Portofino ha quindi optato per il 14 ottobre: " Si terrà una piccola cerimonia, d'accordo anche con la famiglia Berlusconi e in particolare con il concittadino Pier Silvio (residente a Portofino da alcuni anni insieme alla compagna e ai figli, ndr)", ha dichiarato Matteo Viacava a Il Secolo XIX. Sarà questo il giorno in cui "Via Silvio Berlusconi" verrà battezzata ufficialmente in onore di una delle personalità maggiormente di spicco della cittadina ligure.

Il contributo della Regione