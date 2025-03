Raquet Trend Expo, gli sport della racchetta in campo a Fiera Milano

Da Padel Trend a Raquet Trend Expo con l’invito “Play the Future” in Fiera Milano a Rho dal 7 al 9 marzo prossimi, con il debutto della nuova fiera - l’unica in Europa - dedicata agli sport della racchetta, ovvero tennis, padel, pickleball, beach tennis e tennistavolo che sarà ospitata nei padiglioni del polo espositivoin cui saranno ospitate gare i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Evento innovativo ideato da Next Group e coorganizzato da Padel Trend insieme a Fiera Milano che finisce una tappa importante del piano strategico legato all’offerta di appuntamenti entertainment - sport, musica e spettacolo - in grado di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e parte dal successo della manifestazione biennale Padel Trend Expo che ha registrato 265 espositori, più di 40mila visitatori sia professionali che appassionati e 4.500 club e ha avuto la capacità di intercettare nuovi trend sportivi con un business in continua crescita in Italia.

Raquet Trend Expo e Fiera Milano diventano così capofila di un’era di grandi eventi sportivi a livello globale che in questo caso offrono un’esperienza unica fra business e partecipazione di appassionati, formazione e conoscenza in aree dedicate in cui si possono trovare tutte le novità di settore e non solo in oltre 100 stand, 21 campi allestiti, partecipare a clinic, eventi, competizioni, spettacoli e convegni, alla presenza di campioni di ieri e di oggi, coach, vip e leggende di questi sport rese possibili anche dalla collaborazione con Fito e Fitp.

La Federazione Italiana Tennis e Padel, che rappresenta nel padiglione 4 sport sui 5 presenti, permetterà di ammirare la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, vinte lo scorso novembre a Malaga dalle Nazionali azzurre guidate da Tathiana Garbin e Filippo Volandri. Il "Trophy Tour" - il giro d’Italia che fino a fine anno toccherà tutte le regioni, i circoli e alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro Paese fa così tappa in Fiera e gli appassionati avranno l’opportunità di scattare selfie con i trofei più prestigiosi del tennis a squadre. Sui campi da gioco gli insegnanti Fitp, coordinati dall’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”, si dedicheranno alla formazione e alla promozione delle discipline con prove di gioco e approfondimenti tecnici tenuti dal direttore dell’Istituto Michelangelo Dell’Edera. Previsti raduni tecnici under 14 oltre a una tappa del circuito Tpra di pickleball.

Federazione Italiana Tennistavolo propone invece venerdì 7 marzo un appuntamento con gli atleti paralimpici della squadra di serie A2 in carrozzina del Carepharm Paralimpycs Tennistavolo, che saranno protagonisti di una dimostrazione. Sabato 8 due tecnici federali saranno a disposizione dei visitatori, per trasmettere i primi rudimenti ai neofiti, palleggiare con i più esperti e fornire informazioni a chiunque sia interessato all’attività federale. Domenica 9 interverranno per un’esibizione i pongisti dell’Aon-Vittoria Milano Sport, compagine che disputa il campionato di A2. Spazio anche all’inclusione con partite disputate su ogni campo tra giocatori in carrozzina, in coppia con normodotati. Inoltre verrà presentato il progetto “Campo Libero” lanciato dal Centro Jambo in provincia di Caserta e sotto l’egida del Ministero dell’Interno, che si propone di trasformare, per la prima volta in Italia, il più grande bene confiscato alla criminalità in Campania alla criminalità, in un villaggio sportivo.

Un’area importante è dedicata al fenomeno in crescita del Turismo Sportivo con l’iniziativa “Le Vie dello Sport” che guardano alle nuove mete da scegliere, all’alimentazione, al wellness e al fitness proponendosi come “una fiera nella fiera” che guarda anche alla cultura della salute e del benessere all’insegna della sostenibilità. Tutto mettendo in connessione buyers, hotel, agriturismi, resort, travel planner, agenzie di viaggio, agenzie di incentive, academy internazionali, tour operator, strutture sportive ed espositori. Il turismo sportivo è infatti sempre più importante per l'economia italiana. Ogni anno, circa 4,5 milioni di viaggiatori scelgono l'Italia per praticare le loro discipline preferite, generando un indotto economico di 7,5 miliardi di euro. Molti turisti sportivi preferiscono viaggiare in compagnia: il 64,8% di loro si sposta con la famiglia, mentre il 23,5% lo fa con gli amici.

Il Racquet Trend Evolution Forum propone invece un appuntamento di 3 giorni, 18 ore di discussioni, approfondimenti e 5 tavole rotonde dedicate ai temi più attuali e strategici del settore, come il club del futuro, i grandi eventi di racchetta come volano per l’incoming turistico e leva economica, passando dal marketing, al benessere e dall’hi-tech all’alimentazione. Sport, business, turismo e innovazione saranno quindi al centro della scena. Dal futuro del Padel al presente del Tennis, passando per altri “campi di gioco” come il pickleball, il beach tennis e il tennistavolo, in relazione e connessione con tutto il mondo dello sport, coinvolgendo ospiti e relatori a livello internazionale.

"Fiera Milano non è solo una fiera, ma un luogo dove gli eventi prendono vita, si realizzano e accadono, trasformandosi in esperienze uniche. Anche per questo abbiamo scelto di essere co-organizzatori di Racquet Trend Expo, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport di racchetta, che incarna perfettamente la nostra missione: creare eventi che uniscono passione, intrattenimento e community - spiega Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano-. Non ci limitiamo a ospitare manifestazioni, ma le produciamo per farle diventare veri e propri spettacoli. Ogni evento è pensato per coinvolgere ed emozionare, lasciando un segno in chi vi partecipa. Con il suo dinamismo e la sua capacità di innovazione, Fiera Milano si conferma il luogo ideale per vivere esperienze straordinarie, un punto di riferimento per chi considera lo sport, lo spettacolo e l’intrattenimento non solo un passatempo, ma una vera passione di vita".

“Questo nuovi spazi che inauguriamo nei padiglioni che ospiteranno gli eventi live di Raquet Trend Expo e poi la gare dei Giochi olimpici invernali li definiamo “Live Dome” dove “Dome” va inteso nel senso di “casa”, luogo di intrattenimento per tutti, aperto e inclusivo - aggiunge Marco

, direttore Live e Sponsorship di Fiera Milano - e sarà il luogo dell’intrattenimento live, dei grandi eventi anche internazionali: fra sport, intrattenimento, musica e spettacolo”.

Tutte le informazioni su https://racquetrend.com/