"La biologa-tuttologa torni sui libri". Bassetti gela Antonella Viola

L'immunologa Antonella Viola, in un'intervista rilasciata pochi giorni fa al quotidiano La Repubblica, si è nuovamente scagliata contro il vino, attaccando inoltre l'infettivologo Matteo Bassetti e il vice-premier Matteo Salvini. E per tutta risposta Bassetti, nelle scorse ore, si è fotografato con un bicchiere di rosso invitando la collega a studiare di più.

Prosegue così il botta e risposta a distanza fra Viola e Bassetti, arricchendosi di un nuovo capitolo. Nel suo libro "La via dell'equilibrio. Scienza dell'invecchiamento e della longevità", l'immunologa ha ribadito la sua posizione sul tema: il vino nuocerebbe alla salute anche se assunto con moderazione, ricordando inoltre come l'etanolo sia cancerogeno. Una considerazione, la prima, che Bassetti ha giudicato errata, invitando piuttosto gli utenti ad un consumo consapevole e moderato senza però demonizzare un'eccellenza italiana. Per una precisazione che Viola non sembra aver gradito, visto che ha attaccato nuovamente l'infettivologo genovese reo a suo avviso di aver "postato" sui social una foto (nel recente passato) mentre teneva in mano un bicchiere di vino.

E la replica di Bassetti non si è fatta attendere: ha innanzitutto pubblicato una nuova immagine nella quale lo si vede con un altro calice di rosso in mano. E pur non citando mai la diretta interessata, il riferimento è evidente. "Dopo aver fatto un selfie con un bicchiere di vino rosso, la divulgatrice scientifica, così si definisce su Wikipedia, ha detto che devo tornare a studiare. Lo rifaccio non perché voglio invogliare qualcuno a bere alcolici non responsabilmente, conoscendo bene i danni, anche cancerogeni, che può causare l’etanolo - il pensiero di Bassetti, espresso sulla sua pagina Facebook - lo rifaccio perché il vino, e non altri alcolici, ha anche un’azione, dimostrata scientificamente, antiossidante e antinvecchiamento. Oltre che fibrinolitica e antitrombotica. Inoltre il vino è parte integrante della nostra tradizione e della nostra cultura. L’invito è quindi quello di evitare abusi, bevendo vino saltuariamente e responsabilmente".