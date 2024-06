Il boato, poi la scossa, ma non è un terremoto: cosa è successo in Toscana

Ascolta ora 00:00 00:00

Un boato, con la terra che ha tremato per pochi secondi. Non si è però trattato di un terremoto, perché l'Ingv non ha registrato alcun movimento: stando a quanto riportato dalla stampa toscana, alla base della scossa potrebbe esserci stato un piccolo asteroide disintegratosi una volta entrato nell'atmosfera terrestre. Saranno ad ogni modo le prossime ore a far luce su una questione che, pur essendosi conclusa senza danni o feriti, ha spaventato non poco i residenti della Toscana del sud-ovest.

Tutto è iniziato oggi pomeriggio intorno alle 16:30, quando è stata segnalata una scossa nell'area dell'isola d'Elba. Ma non solo, perché è stata avvertita praticamente su tutto il tratto meridionale della costa: dalla provincia di Livorno a Grosseto (ma anche in Versilia) si sono moltiplicate le segnalazioni di cittadini che hanno sentito vibrare il pavimento sotto i propri piedi o i vetri delle finestre.

Tutto lasciava pensare ad una scossa tellurica, tant'è che anche il governatore Eugenio Giani aveva parlato di terremoto in un primo post pubblicato sui social nel quale invitava alla calma la popolazione. Solo che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse provenienti dalla Toscana. "Avvertita scossa all’isola d’Elba, sentita su tutta la costa. Verifiche in corso con il sistema regionale, al momento non risultano feriti o danni - ha poi scritto sulla propria pagina Facebook il presidente della Regione Toscana, rendendo noti gli sviluppi - ho appena sentito l’Aeronautica Militare che ha confermato nessun boom sonico nei cieli della Toscana. Anche l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha rilevato movimenti tellurici. La scossa, da molti avvertita come un terremoto su tutta la costa della Toscana e in alcune zone interne, non trova al momento riscontro sul tipo di evento". Ma se non si è trattato di un terremoto e a quanto sembra nemmeno di un aereo supersonico, cos'è stato a causare il boato avvertito da decine e decine di migliaia di toscani?

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Nazione, si sarebbe trattato di un asteroide di ridotte dimensioni. A rafforzare questa ipotesi è l’Istituto geofisico Toscano-Fondazione Parsec, che ha incrociato i dati con quelli dell’Ingv e dell’Università di Firenze: alle 16:29 la stazione sismo-acustica installata presso il campo sportivo di Seccheto (Campo nell’Elba) ha registrato un segnale sismo-acustico particolarmente forte, riscontrando una notevole quantità di energia liberata nell’atmosfera proveniente dal sud dell’isola di Montecristo.

Secondo i dati raccolti dal dottor Andrea Fiaschi dell’Istituto geofisico Toscano Fondazione Parsec, il segnale registrato presentava un’ampiezzamaggiore rispetto agli eventi registrati in precedenza, tanto da saturare i sensori infrasonici. Un bolide che sarebbe entrato nell’atmosfera terrestre e si sarebbe disintegrato del tutto. Ma saranno con tutta probabilità le prossime ore a dare la risposta definitiva ai dubbi.