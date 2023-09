Palermo, torna a parlare la ragazza dello stupro: "Era meglio se mi stavo zitta"

La sua vita è cambiata la notte del 7 luglio, quando è stata vittima di stupro da 7 ragazzi al Foro Italico di Palermo. Lei, la diciannovenne, protagonista di una pagina nerissima torna a parlare. Lo fa da tempo sui social, racconta il suo stato d'animo. "Voglio tornare alla mia vita normale". La ragazza, che recentemente ha lasciato la comunità di Palermo a cui era stata affidata per essere trasferita in un’altra del centro Italia, ha continuato a fare sentire la propria voce, raccontando la sua verità attraverso una serie di live. "Io no devo giustificarmi - racconta -, la denuncia l'ho già fatta ma sui social mi sfogo per dire quello che non mi piace".

Adesso il prossimo 3 ottobre è fissato l'incidente probatorio che ha la funzione di anticipare l'acquisizione e la formazione di una prova durante le indagini preliminari purché siano pertinenti e rilevanti. E su quella sera, la ragazza ritorna a parlare. "Era meglio se quella donna si faceva i fatti suoi e non chiamava l’ambulanza. Non avrei denunciato, era meglio se stavo zitta" . E ricordando quella sera. "Una certa persona ha organizzato tutto, si erano messi d’accordo tra di loro, leggetevi i verbali e le intercettazioni per capire cosa mi hanno fatto". Il racconto è drammatico anche quando dice ai suoi follower: "Vorrei sapere se la faccio finita cosa diranno cosa scriveranno queste persone. Non la faccio finita perché voglio tentare per l'ultima volta di avere una vita serena e non c'è nessuno che mi può impedire di avere la vita che voglio".