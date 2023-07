Turismo, Mazzali contro ministro tedesco: nessun rischio fuga turisti per il caldo

È oramai guerra aperta tra tedeschi e Italia sul fronte del turismo. Dopo gli screzi sulla carenza di acqua del Garda, che ha spinto i media di Berlino a lanciare una vera crociata contro il Gardasee, ora Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design e Moda di Regione Lombardia, ha risposto duramente alle dichiarazioni del ministro tedesco e un sondaggio di Etc, che hanno sollevato il rischio che le destinazioni più popolari per le vacanze degli europei, ovvero Italia, Grecia e Spagna, possano perdere quote di visitatori in estate a causa dell'innalzamento della temperatura effetto dei cambiamenti climatici. "L 'Italia è il Paese dell'Europa meridionale più ricco di risorse idriche e abbiamo l'alimentazione più sana e apprezzata al mondo, quella Mediterranea - ha spiegato l’assessore Mazzali -. Se è vero che il caldo estivo si combatte con l'acqua e una sana alimentazione, non vedo il rischio, paventato dal ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach e da Etc (European Travel Commission), di una fuga di turisti dall'Italia a causa della calura. Essendo Lauterbach un esponente socialista di un governo in cui siedono i Verdi, il dubbio è che il tema ambientalista sia usato per far politica e trarne vantaggio turistico ".

Arte, bellezza e benessere made in italy

Mazzali è andata oltre. " La nostra penisola è circondata dal mare, oltre che essere cinta da catene montuose, ed è ricca di laghi, fiumi e risorse idriche sotterranee - ha osservato l’assessore Lombardo difendendo l’onore del made in Italy -. Penso alla mia Lombardia, attraversata da centinaia di corsi d'acqua. Inoltre siamo provvisti di meravigliose piscine e rigeneranti terme, anche incorniciate dai nostri splendidi paesaggi montani, collinari e lacustri, e spesso offerte nel quadro di strutture ricettive di altissima qualità, che offrono un'enogastronomia che concilia specialità regionali con la dieta più famosa al mondo, quella Mediterranea ".

Verso Milano-Cortina