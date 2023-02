Accoltellato in strada a Milano: ragazzo egiziano in gravi condizioni

Un uomo di 26 anni è stato accoltellato in strada, a Milano, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile. L'episodio si è consumato in via Abbiati, nel quartiere San Siro. La vittima, colpita al torace con una coltellata, è stata trasportata con un'ambulanza del 118 all'ospedale Niguarda: le sue condizioni sono gravi. Sul posto è intervenuta la polizia; l'aggressore non è ancora stato rintracciato.

I fatti

Stando alle prime indiscrezioni, il fatto risale alle ore 16 di oggi. Il 26enne, di nazionalità egiziana, sarebbe stato accoltellato in strada. Dopo il ferimento, si sarebbe trascinato da piazza Selinute fino a via Abbiati, nel quartiere San Siro. Alcuni passanti hanno notato che sanguinava copiosamente dall'addome ed hanno allertato il 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Milano e un'ambulanza. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni.

Le indagini

I contorni della vicenda sono da accertare. Da una prima ricognizione dell'accaduto, scrive l'Ansa, lo straniero sarebbe stato trovato per terra proprio in via Abbiati. È molto probabile che sia stato colpito con un fendente nell'ambito di una rapina ma, al momento, si tratta solo di un'ipotesi. Il ragazzo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al torace e si trova ancora in sala operatoria.