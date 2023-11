“Vi prego tornate”: l'appello disperato dei genitori di Giulia e Filippo

I genitori di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, scomparsi da domenica sera, hanno lanciato un appello a mezzo stampa per il ritrovamento. Giulia e Filippo avevano avuto una relazione per alcuni mesi, ma si era interrotta, anche se pare che lui non l’avesse accettato: tuttavia i giovani, entrambi 22enni, erano rimasti in buoni rapporti. Tanto che domenica erano usciti insieme per recarsi in un centro commerciale di Marghera, cenando in un fast food all’interno.

“ Non sappiamo dove siano - ha commentato, come riporta il TgLa7, Gino Cecchettin, padre di Giulia - a chi li vede chiediamo di contattare le forze dell’ordine o il 112. L’auto che cerchiamo è sempre la stessa, la Fiat Punto nera. Giulia è alta 1 metro e 63 centimetri, ha i capelli castani con la frangetta. Porta un maglione azzurro e una gonna a tubino, calze e scarpe a mocassino nere. Ha una giacca nera ”.

Ciò che aveva preoccupato era stata la testimonianza di un vicino dei Cecchettin, che vivono a Vigonovo: l’uomo ha raccontato di aver visto un’automobile ferma nei pressi di casa sua, e all’interno della vettura ci sarebbe stata una furiosa lite, poco prima che la macchina sparisse in direzione cimitero. Gli ex fidanzati si erano conosciuti alla facoltà di Ingegneria che entrambi frequentano, lui è di Torreglia in provincia di Padova. I giovani vengono ricercati in Veneto ma anche in Friuli Venezia Giulia perché l’auto su cui viaggiavano l'ultima volta che sono stati avvistati insieme, una Fiat Punto nera, è stata inquadrata dal sistema di lettura targhe al confine della provincia di Pordenone. Nelle scorse ore è stata invece inquadrata in provincia di Belluno.

Anche i Turetta sono molto in apprensione. Martina, madre di Filippo, ha spiegato che “ l’ultimo giorno che lo abbiamo visto era tranquillo ”. “ A Filippo chiedo che si faccia sentire che ci dia notizie di lui e della Giulia, siamo preoccupati. Qualsiasi cosa sia successa noi lo aspettiamo perchè gli vogliamo bene e vogliamo bene a Giulia. Vogliamo solo che ritornino. Vi prego tornate ”, ha commentato la donna. La signora Martina ha aggiunto che l’auto presenta delle ammaccature dovute alla grandine. Il figlio è alto 1 metro e 88 centimetri, ha i capelli castano scuri e gli occhi cerulei. Al momento della scomparsa indossava jeans chiari con l’elastico all’altezza delle caviglie, scarpe bianche e un giubbino nero con il cappuccio.