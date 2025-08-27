"Acquistò l'auto del killer per farlo apparire nullatenente": condannata la cognata di Impagnatiello

Articolo in aggiornamento
La cognata di Alessandro Impagnatiello è stata condannata dal Tribunale civile di Milano a risarcire di circa 25mila euro, tra danni e spese legali, la famiglia di Giulia Tramontano.Due mesi dopo il delitto, avvenuto a Senago il 27 maggio del 2023, alla donna venne intestata l'auto con cui l'ex barman trasportò il cadavere della compagna. Come anticipa il Corriere della Sera, secondo i giudici sarebbe stata una "mossa per ridurre il partrimonio dell'imputato in vista dei risarcimenti ai genitori e fratelli della vittima".
