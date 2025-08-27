Abbonati
In evidenza
Cronaca nera

"Acquistò l'auto del killer per farlo apparire nullatenente": condannata la cognata di Impagnatiello

Due mesi dopo il delitto, alla donna venne intestata l'auto con cui l'ex barman trasportò il cadavere dell'ex compagna. I giudici del Tribunale civile di Milano: "Mossa per ridurre il patrimonio dell'imputato"

"Acquistò l'auto del killer per farlo apparire nullatenente": condannata la cognata di Impagnatiello
00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

La cognata di Alessandro Impagnatiello è stata condannata dal Tribunale civile di Milano a risarcire di circa 25mila euro, tra danni e spese legali, la famiglia di Giulia Tramontano.

Due mesi dopo il delitto, avvenuto a Senago il 27 maggio del 2023, alla donna venne intestata l'auto con cui l'ex barman trasportò il cadavere della compagna. Come anticipa il Corriere della Sera, secondo i giudici sarebbe stata una "mossa per ridurre il partrimonio dell'imputato in vista dei risarcimenti ai genitori e fratelli della vittima".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica