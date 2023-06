"Ammazzata come un cane". Il dolore dei genitori di Michelle Causo

" Senza motivo ce l'hanno ammazzata, come un cane ". Sono parole intrise di rabbia e disperazione quelle dei genitori di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa da un coetaneo originario dello Sri Lanka con oltre dieci coltellate. Il cadavere è stato poi abbandonato in un carrello dello spesa accanto ad un cassonetto dei rifiuti in via Stefano Borgia, a Primavalle, periferia nord-ovest di Roma. Il presunto assassino, che ora si trova recluso nel carcere minorile di Casal del Marmo con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere, sarà interrogato dal pm lunedì mattina.

La rabbia del papà di Michelle

Sotto choc, e con la voce rotta dal pianto, il padre di Michelle si è lasciato andare ad un lungo e intenso sfogo ai microfoni di "Ore 14", il programma condotto dal giornalista Milo Infante su Rai due. " Veniva questo amichetto, educato, a maniera, meglio degli italiani dice che era... - ha detto l'uomo a proposito del ragazzo - Era innamorato penso ma lei lo ha respinto perché ha il ragazzo dall'altra parte di Roma, che è disperato ". Poi ha ricordato l'ultima volta che ha visto sua figlia: " Ieri mattina, verso le 11. Ha detto 'esco mezz'ora con gli amici poi torno per preparare il pranzo. Noi poi l'abbiamo chiamata e squillava a vuoto, poi dopo l'una il telefono non squillava più ". Il papà della ragazza ha smentito che tra Michelle e il presunto assassino ci fosse una relazione: " Aveva il ragazzo da tanto, quasi due anni. Un ragazzo d'oro, andava a scuola la mattina e lavorava il pomeriggio ". Infine, riguardo all'omicidio ha commentato: " Ma dico io se una ragazzina ti respinge gli fai questo? ".

La mamma della vittima: "Me l'ha massacrata"

" Me l'ha massacrata, me l'ha massacrata ". Ha ripetuto Daniela, la mamma di Michelle, ai cronisti mentre rientrava a casa accompagnata da alcune persone che lo sostenevano. " Voglio giustizia ", ha detto a gran voce prima di chiudersi dietro le spalle il portone dell'abitazione.

"Il killer non può aver agito da solo"

I genitori della ragazza sono convinti che il presunto assassino abbia avuto un complice. " Me l'hanno ammazzata di botte e poi l'hanno finita a coltellate, tutte coltellate ", ha detto la mamma della vittima intercettata dai giornalisti del Messaggero fuori dagli uffici della Questura di via San Vitale. " Lei era una ragazza forte, non si sarebbe mai fatta sottomettere. - ha continuato la donna - Si menava pure coi maschi ". E il padre ha aggiunto: " Questo era troppo piccolo per ammazzarla da solo e poi metterla in un carrello. Sono sicuro che ci doveva essere pure qualcun altro ".

Gli amici della vittima: "Tutti parlavano male di lui"