Angela Celentano, la nuova foto e la pista turca "ancora aperta"

Domenica 11 giugno, Angela Celentano, la bimba di 3 anni scomparsa sul Monte Faito il 10 agosto 1996, compirà trent'anni. In occasione del compleanno, la famiglia ha diffuso una nuova foto della ragazza: "Si tratta di una nuova age progression dell'immagine di Angela, ormai donna, sottratta alla propria famiglia 27 anni fa", spiega alla redazione de ilGiornale.it l'avvocato Luigi Ferrandino. Sul fronte delle indagini non ci sono ancora novità "ma resta ancora aperta la 'pista turca' e continuiamo a valutare tutte le segnalazioni che arrivano", continua il legale.

La nuova foto di Angela

La nuova immagine di Angela è stata realizzata dagli esperti dell'associazione Missing Angels Org, con sede in Florida (Usa), mediante uno speciale e avanzato software che ha permesso di elaborare una age progression del volto della bimba. Già l'anno scorso, in occasione del ventinovesimo compleanno della ragazza, Maria e Catello Celentano avevano diffuso una nuova "foto in progressione" della loro figlia. "Questa age progression, però, è leggermente diversa rispetto a quella diffusa nel 2022. - spiega l'avvocato Ferrandino - Anche se ad occhio nudo le differenze sono quasi impercettibili, sono stati aggiunti dei dettagli nuovi al volto".

Le novità sulla pista turca

A giugno dello scorso anno, aveva suscitato grande clamore mediatico l'ipotesi di una 'pista turca'. Riassumendo i fatti: a detta di una blogger, Angela si troverebbe in Turchia con un uomo che " si finge suo padre ". Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Federica Colucci, si era opposta alla richiesta di archiviazione della Procura del suddetto filone d’inchiesta, avviato dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea nel 2009, ritenendo che vi fossero circostanze da approfondire. "A giorni scadranno i termini dell'indagine. - dice Ferrandino - Siccome credo che non abbiano completato tutte le operazioni necessarie per poter dare seguito agli accertamenti sul posto, è probabile che ci sarà una proroga della richiesta di indagine".

Le nuove segnalazioni

A ottobre dello scorso anno, una segnalazione dal Sudamerica aveva riacceso le speranze di Maria e Catello Celentano. Ma il test del Dna ha smentito una corrispondenza genetica tra la ragazza, una modella straniera, e i genitori di Angela. "Al momento - continua il legale - non ci sono novità, ma continuiamo a valutare tutte le segnalazioni che arrivano". Domani Angela compirà trent'anni: "I suoi genitori ogni anno festeggiano il suo compleanno e acquistano per lei un regalo che vieni custodito in un armadio nella sua cameretta. - conclude Ferrandino - Tutti i regali accumulati in quel mobile saranno scartati tutti insieme quando Angela finalmente varcherà la porta di casa".