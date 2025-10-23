Assalto al bus, l'intercettazione che incastra gli ultrà: "Era quello più appuntito"

" Era quello più appuntito ". È l'intercettazione che inchioderebbe uno dei tre ultrà del Sebastiani Basket Rieti arrestati per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia di domenica scorsa. La sassaiola è costata la vita all'autista del pullman, il 65enne Raffaele Marianella, colpito al volto con una pietra scagliata dalla strada contro il parabrezza anteriore del mezzo. Come riporta l'Ansa, la frase sarebbe stata attribuita al 20enne Kevin Pellecchia, indagato per omicidio volontario in concorso con Alessandro Barberini e Manuel Fortuna. I tre indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida del fermo di questa mattina. Nel pomeriggio il gip del Tribunale di Rieti, Giorgia Bova, ha convalidato gli arresti, ritenendo sussistente il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, nonché il presupposto del pericolo di fuga. " Pellecchia, Fortuna e Barberini - scrive la giudice nel provvedimento - si sono dimostrati perfettamente consapevoli dei possibili risvolti giudiziari che la vicenda avrebbe avuto su di loro ".

L'intercettazione: "Potrei essere stato anche io"

Agli atti dell'indagine ci sarebbe un altro passaggio dell'intercettazione carpita da una microspia piazzata all'interno degli uffici della Questura di Pistoia, dove i tre ultrà sono stati interrogati subito dopo il fermo: " Potrei essere stato anche io, non lo so, perché io in quella dinamica ho tirato avendolo davanti (il pullman, ndr) ", recita il testo della trascrizione. Anche in questo caso, la frase sarebbe stata attribuita a Kevin Pellecchia.

Il verbale di Pellecchia

A verbale il 20enne ha negato di avere lanciato sassi contro il bus, attribuendo la responsabilità agli altri due indagati. " Manuel teneva in mano un sasso che avvolgeva quasi totalmente. Poi quando è sopraggiunto il pullman dei tifosi Pistoiesi ha lanciato il sasso ma non so riferire il punto di impatto sul pullman ", avrebbe detto il ragazzo agli investigatori aggiungendo che " sicuramente ha colpito la parte frontale dell'autobus all'altezza dei vetri ".

Ricordo che i sassi sono stati lanciati solo da due persone, che precedentemente ho menzionato, poiché gli altri si trovavano in posizioni non poco favorevoli e comunque avrebbero messo in pericolo gli altri che si trovavano davanti

