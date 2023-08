Bambina scomparsa, spunta l'intercettazione del nonno: "Kata è in Perù"

La piccola Kataleya Alvarez sarebbe tornata in Perù, dopo esser stata sequestrata per errore lo scorso giugno. Questi gli ultimi aggiornamenti, in ordine cronologico, legati alla scomparsa della bimba di cinque anni che viveva insieme alla madre e al fratello all'interno dell'ex-Hotel Astor di Firenze. Gli inquirenti stanno continuando ad indagare, per quanto ad oltre due mesi dalla sua sparizione non si hanno più tracce della giovanissima. Un'assenza di indizi concreti che si spiegherebbe con il trasferimento all'estero di Kata: secondo quanto riportato oggi dal quotidiano La Repubblica, la bambina sarebbe già stata riportata in Perù dai suoi sequestratori. E gli investigatori, dal capoluogo toscano, hanno per questo motivo preso contatti con la polizia peruviana. A far prendere quota a questa pista sarebbe stata una telefonata, intercettata nei giorni scorsi, fra il padre e il nonno di Kataleya.

Argomento della conversazione fra i due sarebbe stato proprio la scomparsa di Kataleya. E il nonno, detenuto in un penitenziario peruviano, avrebbe rassicurato il figlio circa la sorte della minore: avrebbe sì confermato l'opzione-rapimento, ma a suo avviso i suoi sequestratori l'avrebbero portata via per errore. Un'eventualità che, va detto, era stata presa in considerazione anche dalla procura fiorentina, sin dai giorni immediatamente successivi allo scorso 10 giugno (accanto a quella che porta ad un sequestro per ritorsione per "il racket degli affitti"). Gli esponenti delle forze dell'ordine erano poi riusciti a ricostruire l'itinerario dei rapitori, i quali a quanto pare sarebbero passati dal cortile interno all'ex-Astor per sbucare in un punto privo di telecamere. Le ricerche per ritrovare la piccola non hanno come detto dato esito positivo, ma la ragione sarebbe semplice: a detta del nonno, l'avrebbero portata in Sud America.