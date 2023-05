Emanuela Orlandi, la Procura di Roma riapre le indagini dopo 40 anni

Ennesima svolta sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne scomparsa il 22 giugno del 1983 mentre rientrava a casa dopo le lezioni di musica. Secondo quanto riportato da Repubblica, la Procura di Roma ha riaperto le indagini con la collaborazione dei magistrati del Vaticano guidati da Alessandro Diddi.

L’indagine è stata affidata a un sostituto procuratore di esperienza, ovvero il pubblico ministero Stefano Luciani, lo stesso che si occupò del caso Orlandi in merito alle dichiarazioni dell'ex procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo. L’uomo raccontò che due alti funzionari della Santa Sede gli avevano detto che si sarebbero dati da fare per fare ritrovare il corpo della giovane. Affermazioni sempre smentite dal Vaticano. Ora il pubblico ministero lavorerò su un terreno decisamente più ampio, chiamato a fare chiarezza sulla scomparsa della cittadina vaticana quarant’anni dopo.

La procura di Roma riapre le indagini su Emanuela Orlandi

Dopo l’inchiesta aperta dai pubblici ministeri del Vaticano e la discussione in parlamento per l’apertura di una commissione d’inchiesta, una novità significativa su uno dei più celebri casi irrisolti della storia italiana e vaticana. Nel corso degli anni si sono moltiplicate voci, testimonianze e rumors: dall’attentato a Giovanni Paolo II passando per lo Ior, fino alla Banda della Magliana e il crack del Banco Ambrosiano. Senza dimenticare le insinuazioni sui presunti abusi sessuali subiti da Emanuela Orlandi da parte di qualche alto prelato.