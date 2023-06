"Ma che madre sei?", "Lasciami stare". Quei messaggi prima dell'omicidio di Giulia Tramontano

" E vuoi trovare tranquillità mettendomi da parte? Ma veramente prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già dividerci? Vuoi farlo nascere con due genitori separati? MA CHE MADRE SEI! Ma te lo chiedi?" Sono questi i messaggi inviati da Alessandro Impagnatiello due giorni prima di uccidere la sua fidanzata, Giulia Tramontano, 29enne incinta da 7 mesi del suo bambino. La ragazza gli aveva chiesto dei chiarimenti riguardanti un rossetto che aveva trovato in macchina e, dinanzi alla mancata risposta del ragazzo, gli aveva comunicato la sua decisione di lasciarlo: " Accetta la mia decisione e chiudiamo discorso. Non voglio altre discussioni, frustrazioni, ansie e rabbia continua, lasciami stare. Non sono felice e vorrei ritrovare la mia tranquillità. Basta ".

Segnata da sospetti sempre più forti riguardo a un possibile tradimento da parte del suo fidanzato, Giulia ha continuato a ribadire il fatto di non volere più stare insieme a una persona di cui non si poteva fidare: " Io non voglio più combattere e vivere una vita non soddisfatta al fianco della persona sbagliata. Non ho fiducia in te e non ne avrò mai. Ormai il vaso è rotto. Ed io non voglio sistemarlo ". A queste parole il ragazzo ha poi risposto: " Non ti fa per nulla onore parlare così, per niente proprio ".