Chi era la famiglia di origine albanese uccisa dal monossido

Una tragedia silenziosa, consumata nel cuore della notte, ha spazzato via un’intera famiglia a Porcari. Quattro persone, genitori e figli, sono morte a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio all’interno della loro abitazione nella frazione di Rughi.

La scoperta nella camera da letto

I corpi sono stati rinvenuti tutti nella stessa stanza. La figlia più giovane era distesa sul letto, sopra le lenzuola, mentre gli altri tre familiari giacevano sul pavimento. Un dettaglio che fa pensare come la ragazza sia stata la prima ad accusare il malore provocato dalle esalazioni, seguita poi dal resto della famiglia nel tentativo di soccorrerla.

Il gas invisibile che non lascia scampo

Il monossido di carbonio ha agito senza dare segnali evidenti, è un gas inodore e impercettibile, capace di uccidere senza che le vittime si rendano conto di ciò che sta accadendo. Secondo le prime ricostruzioni, il figlio maggiore sarebbe stato l’ultimo a sentirsi male e, poco prima di perdere conoscenza, sarebbe riuscito a lanciare l’allarme chiamando i soccorsi intorno all’ora di cena.

Chi erano le vittime

A perdere la vita sono stati Arti Kola, 48 anni, verniciatore, la moglie Jonida, 42 anni, il figlio Hadjar, 23 anni, elettricista, e la figlia più piccola Xhesika, 15 anni, studentessa. Una famiglia di origine albanese, ben integrata nel territorio, improvvisamente cancellata da un evento tanto rapido quanto letale.

La casa acquistata da poco

L’abitazione era stata comprata circa un anno e mezzo fa, ma la famiglia vi si era trasferita stabilmente solo cinque mesi prima. Si trattava di un immobile su due piani, ancora interessato da lavori di sistemazione. Al centro delle indagini c’è la caldaia, anch’essa nuova, resta da chiarire chi l’abbia installata e se siano mai stati effettuati controlli o interventi di manutenzione. Su questi aspetti stanno lavorando i carabinieri, anche se le cause del decesso non lasciano dubbi.

Intossicato anche il fratello del capofamiglia

A dare l’allarme è stato anche il fratello di Arti Kola, entrato nell’abitazione insieme ai militari e ad alcuni vicini. L’uomo è rimasto gravemente intossicato nel tentativo di prestare aiuto ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Cisanello, a Pisa, dove si trova ricoverato in condizioni serie.

Lievemente intossicati anche i soccorritori

Durante le operazioni di soccorso, due carabinieri intervenuti sul posto hanno riportato una lieve intossicazione e sono stati sottoposti a cure ospedaliere. Nessuno di loro, fortunatamente, è in pericolo di vita.