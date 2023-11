“Comunicate, così avrete salva la vita”. L’appello disperato del papà di Giulia alle ragazze

A guardare, e ascoltare, il padre di Giulia Cecchettin in queste ore di grande dolore e tragedia quel che è emerge è la grande dignità di un uomo che, seppure costretto a dire addio a una figlia appena 22enne, non si lascia andare alla rabbia. Sarebbero più che compresa in un padre la cui figlia è stata uccisa con molta probabilità dall'ex fidanzato, con tutto quello che poi è successo, ma Gino Cecchettin riesce a non farsi trasportare, nemmeno nei confronti dei genitori di Filippo Turetta, catturato in Germania.

" No, non ho sentito la famiglia di Filippo ", ha detto oggi il papà di Giulia prima di andare alla manifestazione con fiaccolata organizzata in omaggio anche a sua figlia. Ma nelle ore precedenti si era detto vicino anche a quella famiglia che, in modo diverso, sta vivendo un altro dramma: " Anche loro stanno vivendo un dramma e quindi sono vicino anche a loro. Certo, io pensavo a Giulia, volevo il suo ritorno. Per me è finita qui ". Questo pomeriggio il papà di Filippo, evidentemente sconvolto, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni davanti ai giornalisti che da giorni stazionano fuori dalla sua casa. E a chi gli ha chiesto se vorrebbe riabbracciarlo, la sua risposta è stata secca: " Non è che tornato da un viaggio, è dura... A questo punto avrei preferito finisse in un altro modo dopo il ritrovamento del cadavere di Giulia... Però è mio figlio, devo dargli forza e adesso spero di vederlo ".

Gino, invece, sua figlia non potrà più vederla. Gli è stata portata via con violenza nel modo più tragico che si possa immaginare. E ora lui, che sta vivendo un dolore atroce, vorrebbe che nessun altro genitore in futuro si vivesse l'inferno a cui è stato costretto per colpa di un altro uomo. Ragazze, ha detto rivolgendosi alle presenti, denunciate " per non essere qui a celebrare di nuovo un altro femminicidio. Come padre mi faccio delle domande, purtroppo per me il tempo è al passato, ora facciamo qualcosa per chi può essere ancora salvato ". È un appello accorato a tutte le altre ragazze per non avere più altre "Giulia" da piangere.