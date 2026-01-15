Crans-Montana, i Moretti ora accusano la cameriera: "Il rogo? Colpa sua"

Emergono nuovi e sconcertanti dettagli dai verbali dei coniugi Moretti, i titolari del bar Le Constellation di Crans-Montana (Svizzera) dove, la notte di Capodanno, sono morte 40 persone a seguito di un incendio divampato all'interno del locale. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Jessica Moretti avrebbe scaricato le responsabilità del rogo sulla cameriera Cyane Panine, 24 anni, ovvero la ragazza con il casco che s'intravede in uno dei video girati durante i festaggiamenti, prima che le fiamme divampassero nella struttura. La giovane, poi deceduta, stringeva tra le mani Champagne e fuochi d'artificio: " L'ha fatto di sua iniziativa ", avrebbe dichiarato la donna agli investigatori. E ancora: " Normalmente non si va in quei punti sulle spalle di qualcuno, sarebbe troppo pericoloso ".

I genitori di Cyane Panine: "Si sentiva sfruttata"

Cyane Panine era tutt'altro che " una figlioletta " per i coniugi Moretti. Lo rivelano i genitori della ragazza, Jerome e Astrid, con una nota firmata dall'avvocato Sophie Haenni: " Tra loro c'erano solo rapporti professionali. - puntualizzano - Ci sono i messaggi, e Cyane si sentiva sfruttata ". La 24enne avrebbe consultato i sindacati e si sarebbe rivolta al Tribunale del lavoro di Sion " per far valere i propri diritti ".

L'amica della 24enne: "Jessica le ha chiesto di mettere il casco"

Un'ulteriore smentita alla versione fornita da madame Moretti agli investigatori arriva da Camille C., un'amica di Cyane, ex cameriera nel locale teatro della tragedia: "La titolare è arrivata in preda al panico, dicendo a Cyane che c'erano solo 16 bottiglie di Champagne da portare ai tavoli e che era a corto di personale. Ha chiesto anche a me di aiutarla. Ho lavorato lì al mio arrivo a Crans-Montana, cinque anni fa ". Camille racconta che sarebbe stata la titolare del bar a chiedere a Cyane di indossare il casco per lo show dei fuochi d'artificio: " Jessica le aveva detto di metterselo, - spiega - Io ho dovuto indossare una maschera bianca, sempre su richiesta di Jessica ".

"Il capo aveva bloccato volontariamente le porte"

Stando a quanto riferisce ancora Camille, Jacques Moretti avrebbe " bloccato " le porte del locale " volontariamente ", per impedire ai clienti " di entrare e uscire ". Quanto al fatto che il 49enne abbia prestato soccorso a Cyane, la giovane precisa che c'erano " molte persone " accanto all'amica che " tentavano di salvarla ".

e ha fatto il massaggio cardiaco, per quasi un'ora, senza fermarsi

Un medico "l", continua. Nessun riferimento al titolare che, invece, aveva raccontato di aver assistito la dipendente fino all'arrivo dei soccorritori.