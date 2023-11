Dall'ultimo avvistamento al percorso dell'auto: il giallo degli spostamenti di Giulia e Filippo

Non si fermano le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, scomparsi in Veneto da domenica. Le famiglie sono in apprensione e le forze dello Stato non si stanno risparmiando: la priorità è cercare i due 22enni, colleghi alla facoltà di Ingegneria e fidanzati fino allo scorso agosto ma rimasti in buoni rapporti - anche se pare che lui non si fosse rassegnato.

Cosa si sa dei loro spostamenti? L’11 novembre alle 18 Giulia e Filippo si sono recati a un centro commerciale di Marghera: lei doveva comprare le scarpe, per il giorno della sua laurea, previsto per domani. La telecamera di sorveglianza del centro commerciale li ha inquadrati intorno alle 20, mentre cenavano in un fast food all’interno dello stesso centro. L’ultimo messaggio di Giulia risale alle 22.43: la giovane aveva scritto alla sorella Elena.

Poi c’è un salto temporale. Alle 23.15 la Fiat Punto nera, con alcune ammaccature dovute alla grandine, guidata da Filippo, è stata vista parcheggiata a Vigonovo, a pochissime centinaia di metri dalla casa di Giulia. Un vicino ha parlato di un’accesa lite, di lei che ha urlato di lasciarla ma che saliva alla fine sulla vettura. Poco dopo l’automobile si è allontanata, venendo inquadrata da una telecamera a Fossò, un comune limitrofo a Vigonovo.

Da domenica a oggi, la Punto di Filippo è stata inquadrata più volte da un sistema capace di riconoscere le targhe: tuttavia non ci sono immagini, per cui non si sa se entrambi i 22enni fossero a bordo. Gli avvistamenti certi, ovvero con il sistema di rilevazione delle targhe, hanno segnato le tappe di Maserada sul Piave e Sacile la notte tra sabato e domenica, poi la mattina intorno alle 9 nei pressi di Cortina d’Ampezzo. E non sono mancate le fake news di possibili avvistamenti, dal confine con l’Austria all’Emilia Romagna.

Le ricerche si stanno concentrando al momento tra Vigonovo e Treviso: al lavoro vigili del fuoco e carabinieri con elicotteri e pattugliamenti via terra. Le due forze si stanno coordinando per capire quali passi fare per rendere più efficace la propria azione, come utilizzare i cani molecolari o ricorrere ai sommozzatori.

Come hanno ricordato i famigliari ieri, Giulia è alta 1 metro e 63, ha i capelli castani, porta la frangetta, e al momento della scomparsa indossava un maglione azzurro, una giacca, una gonna e dei mocassini neri. Filippo è alto 1 metro e 88, capelli castano scuro e occhi cerulei: indossava dei jeans chiari con elastici alle caviglie, un giubbotto nero con cappuccio e scarpe bianche.