Elisa Claps e quel male che si nasconde "dove nessuno guarda"

Anche stavolta il podcast di Pablo Trincia è un'opera pop-up. Schiacci il tasto play sotto la foto di copertina - un paio di occhiali abbandonati per terra con i vetri rotti – e noti subito di quanti dettagli il suono si compone: voci, musica, rumori, e soprattutto il timbro di Trincia, diventato inconfondibile dopo “Veleno”, e “Il dito di Dio”. I social sono in tripudio. Come avviene ogni volta che un prodotto culturale diventa un evento collettivo, tutti vogliono fare sapere che si sono messi in ascolto. Anche noi.

Ciò di cui parla "Dove nessuno guarda" però non è solo una storia. L'avvertenza arriva da Trincia sin dai primi secondi, con l'invito a non estendere l'ascolto ai bambini di casa. Perché appunto, non è né una favola nera né un thriller, da leggere o gustare dal divano di casa e dimenticare il mattino dopo alla luce del sole. Al centro c'è uno dei più “intricati” casi di cronaca degli ultimi 30 anni, con colpi di scena, depistaggi, segreti, errori, nello stile (nel male, più che nel bene) dei grandi casi italiani. Si avvisa poi di non sprofondare nel cinismo, nell'intrattenimento fine a se stesso. Oltre al brivido, e alla consapevolezza che il male non è qualcosa che si può chiudere a chiave in una cella insieme a una persona (un'altra avvertenza di Trincia) in questa storia c'è anche un grande dolore. Ed è un sentimento lancinante e così profondo da fare dire a Filomena Iemma, la mamma di Elisa Claps, scomparsa il 12 settembre 1993, che purtroppo non passa con gli anni. Anzi, peggiora.

Il corpo della studentessa, come tutti sanno, fu ritrovato nel marzo 2010 nel sottotetto di una chiesa di Potenza. Un caso che probabilmente si sarebbe potuto chiudere dopo pochi giorni, ma che si è trasformato in un giallo durato più di diciassette anni, permettendo al killer, Danilo Restivo, di uccidere ancora. L'ultimo episodio del podcast realizzato da Chora media, Sky Italia e Sky Tg 24, “Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps” si chiuderà il 12 settembre, nel trentennale della scomparsa di Elisa Claps. Il sentiero che porta al finale è composto da otto episodi, tutti gratuiti e disponibili su più piattaforme. A novembre su Sky TG24, con lo stesso titolo, è attesa la docuserie originale a cura di Pablo Trincia e con la regia di Riccardo Spagnoli. Quattro episodi e immagini inedite, per raccontare lo sconvolgente caso Claps, ma anche chi era Elisa nella vita di tutti i giorni.