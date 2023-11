"Non possiamo dirlo". L'avvocato frena sulla scomparsa di Giulia Cecchettin

" Non abbiamo ad oggi dati certi, nemmeno per affermare che Giulia, in ipotesi, sia trattenuta dall'ex fidanzato contro la sua volontà. Ma non vi è neppure alcun elemento contrario per dire che i ragazzi non siano vivi ". Lo dichiara al Gazzettino l'avvocato Stefano Tigani, il legale della famiglia di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo (Venezia) scomparsa assieme all'ex fidanzato Filippo Turetta dallo scorso sabato sera. La Fiat Punto Grande a bordo della quale si trova la coppia sarebbe stata avvistata in Friuli Venezia Giulia, indiscrezione che Tigani preferisce non commentare: " Noi vogliamo solo che tornino. - dice - Certo, essendo passati ormai cinque giorni di ricerche ininterrotte, senza nessun risparmio di forze, vorremmo, auspichiamo, che arrivino finalmente risultati concreti ".

Il briefing delle forze dell'ordine

L'ultima rilevazione certa sull'avvistamento dell'auto con cui i due ex fidanzati sono in fuga risale alle ore 9 di domenica mattina sulla strada che da Cortina porta a Dobbiaco. Poi del veicolo si sono perse le tracce. Intanto, proprio in queste ore, è in corso un vertice tra le forze dell'ordine per fare il punto della situazione. L'obiettivo è quello di ispezionare in profondità l'area tra Vigonovo e Pordenone dispiegando all'occorrenza tutti i mezzi e gli uomini necessari per le ricerche. In tal senso, sia i carabinieri che i vigili del fuoco sono pronti a intervenire con droni, unità cinofile, gommoni e sommozzatori.

In campo anche la Protezione civile

Intanto la Città metropolitana di Venezia ha messo a disposizione 60 volontari della Protezione civile del distretto della Riviera del Brenta nell'ambito del piano di ricerca persone scomparse, come richiesto della Prefettura di Venezia. Tutti gli operatori sono al lavoro dall'alba di questa mattina al fianco delle forze dell'ordine. Quanto alle ipotesi sulla scomparsa dei due giovani, gli investigatori non escludono che Turetta possa aver deciso di trattenere Giulia nel timore di perderla dopo la laurea. Quest'oggi, infatti, la ragazza avrebbe dovuto discutere la tesi in Ignegneria biomedica all'università di Padova.