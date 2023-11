La laurea, la scomparsa, le chiazze di sangue: si cerca il dna di Giulia

Tiene ancora l’Italia con il fiato sospeso la scomparsa, avvenuta l’11 novembre, di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta a Vigonovo. Le grandi chiazze di sangue ritrovate a Fossò, uno dei centri presso cui è stata registrata la targa dell’auto di Filippo, saranno confrontate con il Dna di Giulia, estratto da oggetti e indumenti che la giovane aveva in casa. La circostanza che continua ad allarmare è la denuncia del vicino di casa della 22enne, che alle 23,15 di sabato sera aveva contattato i carabinieri, dopo aver sentito urla e una lite nei pressi della propria abitazione.

Al momento continuano le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco, cui si sono aggiunti i sommozzatori che stanno procedendo a esplorare il Brenta. E intanto emerge un possibile ragione per l’accaduto.

Giulia si sarebbe dovuta laureare oggi in Ingegneria biomedica: l’università, date le circostanze particolari, la sta tenendo in sospeso, quindi quando e se la 22 venisse ritrovata, potrebbe beneficiare di una seduta straordinaria ad hoc. La giovane attendeva con ansia questo momento, il padre Gino Cecchettin le aveva organizzato una festa che non è ancora stata rinviata, nella speranza di ritrovarla. Dopo la laurea, Giulia è attesa a Reggio Emilia, per studiare fumetti e diventare, com’è il suo sogno, un’illustratrice di libri per bambini.