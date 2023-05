Si oppone alle nozze combinate. L'orrore in casa: le botte dei genitori

Due giorni fa, il giudice del tribunale di Modena ha stabilito per la famiglia della giovane l'obbligo di mantenersi ad almeno trecento metri di distanza da lei e dal fidanzato. Per quanto si trovi adesso in una struttura protetta, la ragazza è per il momento costretta a seguire le lezioni scolastiche da remoto in via precauzionale e resta ancora in pericolo. Ne è convinta Barbara Iannuccelli, legale della diciannovenne indiana picchiata e minacciata di morte dai parenti per aver rifiutato il matrimonio combinato. E poco importa che l'adolescente, residente nella provincia di Modena, si fosse invaghita comunque di un ventitreenne connazionale: secondo l'accusa, il padre e i familiari non avrebbero comunque accettato la sua scelta ed avrebbero più volte minacciato lei e il giovane compagno (che adesso vorrebbe sposare).

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, i genitori, la nonna e una zia della ragazza risultano indagati per maltrattamenti e non possono avvicinarsi nè contattare la coppia. Una misura che potrebbe però non bastare, soprattutto per tutelare l'incolumità della diciannovenne. "Siamo riusciti a trasferirla in un ambiente protetto, ad avere i documenti, a far scattare un’indagine e ottenere il divieto di avvicinamento alla coppia - ha dichiarato l'avvocato al quotidiano Il Resto del Carlino, non nascondendo però una certa preoccupazione - ma tutto ciò basterà? Le staranno davvero lontani? Pericolo c’è sempre, tanto che ora la ragazza non sta frequentando la scuola in presenza, ma andiamo avanti un passo alla volta". La ragazza non è quindi tornata a vivere in una situazione di normalità, ancora per il momento.