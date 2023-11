Giulia Cecchettin, funerali rimandati: ecco perché

I funerali di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo (Venezia) uccisa dal fidanzato Filippo Turetta, non si terranno sabato 2 dicembre, come si era detto nei giorni scorsi, ma probabilmente all'inizio della prossima settimana, forse lunedì. In ogni caso sarà il papà della ragazza, Gino Cecchettin, a decidere la data delle esequie. Lo ha stabilito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza durante il vertice di questa mattina nel capoluogo euganeo.

Perché sono stati spostati i funerali

Al momento l'unica notizia certa è che la funzione religiosa sarà celebrata nella Basilica di Santa Giustina a Padova, la città dove la ragazza studiava Ingegneria Biomedica. La scelta di spostare le esequie alla prossima settimana è dovuta a questioni puramente logistiche. I tempi sono troppo stretti perché venerdì è il giorno dell'autopsia e l'esame, che si preannuncia lungo e delicato, potrebbe protrarsi più del dovuto. Poi bisognerà attendere il nulla osta della magistratura per la restituzione della salma alla famiglia e organizzare la cerimonia. Secondo un'indiscrezione trapelata al Gazzettino, ai funerali potrebbe partecipare anche il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, ma la notizia non è stata ancora ufficializzata.

Il parroco di Saonara: "Ora è il momento del silenzio"

" Ora è il momento del silenzio. Penso sia nel silenzio che maturino i pensieri più giusti, più onesti ". È l'appello del parroco di Saonara, la comunità padovana dove è cresciuta Giulia Cecchettin. " Parole ne sono state dette tante, - osserva all'Adnkronos don Francesco Monetti - ora c'è bisogno di silenzio per ritrovare quei pensieri giusti che ci aiutino a vivere ". Il sacerdote fa sapere che in giornata la famiglia Cecchettin comunicare la data delle esequie. " La comunità - continua - vive un momento di grande pesantezza. C'è una tensione che si ripercuote anche sulla gente. Non c'è uno stato d'animo sereno. Viviamo nella tristezza e nella difficoltà di rispondere a questi perché ".

