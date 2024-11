"Lo ha rapito mentre lo allattavo". Ritrovato il piccolo Ethan, portato negli Usa dal padre

Screen "Chi l'ha visto?"

Oltre due mesi e mezzo senza il suo neonato, ma ora una mamma italiana potrà riabbracciare il suo bimbo. Si tratta di Claudia Ciampa, donna di Piano di Sorrento, alla quale lo scorso 30 agosto, mentre era in vacanza con la famiglia a Torre Suda, in provincia di Lecce, è stato sottratto Ethan, che all'epoca aveva solo 6 mesi, dall'ex compagno.

L'uomo, Eric Howard Nichols, è stato cercato dapprima in Ohio, dove aveva residenza, ma alla fine, come riporta il Corriere della Sera, è stato rintracciato in California: qui la polizia, dopo aver individuato l'abitazione in cui l'uomo si sarebbe istallato con il bimbo, ha fatto irruzione, prendendo in custodia Ethan, che ora sarà consegnato alla madre, dato che anche le autorità americane si sono espresse in tal senso.

Sollievo per Claudia Ciampa, che è in procinto di ricongiungersi col suo piccolo. " Ho sempre coltivato la certezza che prima o poi ci sarebbe stato un lieto fine in questa storia che ha portato nuovamente all'attenzione un fenomeno terribile che riguarda padri e madri. Il peso specifico delle nostre autorità politiche e diplomatiche è stato ancora una volta decisivo ", ha commentato il legale della donna Gian Ettore Grassani, che ha ringraziato il ministro Antonio Tajani, i ministeri degli Interni, degli Esteri, della Giustizia e naturalmente le autorità statunitensi.

Claudia era nel pieno dell'allattamento e quel 30 agosto il padre, di origine statunitense, aveva preso Ethan per una passeggiata: all'orario concordato però l'uomo non è rientrato e, con il passaporto americano di Ethan, che è nato a Cincinnati, si sarebbe imbarcato da Brindisi alla volta degli Stati Uniti. Dopo di che le comunicazioni con la madre, che si è dovuta sottoporre peraltro a una terapia per interrompere l'allattamento come forma di prevenzione della mastite, sono avvenute solo attraverso drammatiche videochiamate in cui il neonato piangeva spesso.

Claudia si è così rivolta all'avvocato Grassani e, su consiglio dei coniugi Maria e Catello Celentano, anche loro alle prese con il rapimento della loro piccola Angela avvenuto nel 1996, hanno chiesto aiuto a "Chi l'ha visto?". Poi l'appello alle istituzioni.

Grassani ha colto l'occasione per puntare l'attenzione sul fenomeno delle sottrazioni di minore: " Le sottrazioni internazionali di minori sono in vertiginoso aumento. A mio parere, data la gravità di questo reato, ne andrebbero inasprite le pene per creare un deterrente. Ogni anno in Italia vengono sottratti 250 bambini e portati all'estero. Attualmente sono circa 527 i casi ancora da risolvere.

Adesso non ci resta che aspettare che la signora Ciampa torni nella sua bellissima Piano di Sorrento con il bambino in braccio. Fra pochi giorni partirò anche io alla volta di Los Angeles per risolvere tutte le altre questioni".