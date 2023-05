Il lavoro da barman, le due donne, la lite: chi è il compagno di Giulia Tramontano indagato per omicidio

È arrivato alle 22.10 nel suo appartamento di Senago accompagnato da due carabinieri. Siamo alle porte di giugno, ma lui indossava una giacca di montone con il cappuccio in testa e sotto un cappellino. Lo stesso che indossava ieri, quando è rientrato a casa schivando i giornalisti e le telecamere: il berretto bianco messo all’indietro, i pantaloncini neri della tuta, le scarpe da ginnastica. Le buste della spesa sotto il braccio sinistro.

Alessandro Impagnatiello, 30 anni, è oggi indagato per omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e aborto non consensuale. Da tre giorni non si presenta al lavoro, fa il barman all’Armani Hotel e al Four Seasons. Più volte è stato sentito dagli inquirenti in merito alla scomparsa della compagna Giulia Tramontano, 29 anni, incinta al settimo mese. I vicini parlano di lui come di un ragazzo “normalissimo”. Stesse parole di circostanza per la manager di cui non si hanno notizie da sabato sera. Una telecamera l’ha inquadrata dopo cena nei pressi di casa, poi più nulla.

Il trentenne aveva un figlio piccolo, avuto da una precedente relazione. Poche ore prima della scomparsa, Giulia Tramontano ha riferito ai genitori - che abitano a Sant’Antimo, in provincia di Napoli - di un litigio avuto col compagno per via di una relazione parallela con una ragazza statunitense collega di Impagnatiello, che avrebbe abortito dopo essere rimasta incinta di lui nei mesi scorsi. Le due donne - che da alcuni mesi sospettavano l’una dell’altra - si sarebbero viste poche ore prima della scomparsa della 29enne per un incontro chiarificatore.