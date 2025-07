Il matrimonio da sogno, i figli, i messaggi di cordoglio: chi è Rute Cardoso, la moglie di Diogo Jota

" Non camminerai mai solo ". È la didascalia che accompagna una delle ultime foto pubblicate sui social da Rute Cardoso, la moglie di Diogo Jota, l'attaccante portoghese del Liverpool morto assieme al fratello, André Jota, in un tragico incidente stradale avvenuto in Spagna poco dopo la mezzanotte di ieri sera. La coppia, che era convolata a nozze lo scorso 22 giugno, ha tre figli piccoli: Denis, nato nel 2021, Duarte nato nel 2023 e una bambina di appena sette mesi.

Chi è Rute Cardoso

Rute Cardoso ha 28 anni e lavora come fashion editor. Lei e Diogo Jota si erano conosciuti tra i banchi del liceo a Porto, città di cui entrambi erano originari. Nonostante la giovane età, la coppia vantava un fidanzamento di lunga data, come testimoniano alcune fotografie pubblicate sul profilo Instagram della 28enne. Rute ha sempre sostenuto le scelte professionali del marito, del quale apprezzava e valorizzava il talento calciastico. Nel 2017 la coppia aveva lasciato il Portogallo per trasfersi in Inghilterra, quando lui aveva firmato per il Wolverhampton, dove vivevano tutt'oggi.

Il matrimonio da sogno

Dopo 9 anni di fidanzamento, a luglio del 2022, il calciatore aveva fatto alla compagna una romantica proposta di matrimonio. Lei, visibilmente emozionata, ha accettato senza esitazione. Lo scorso 22 giugno sono diventati marito e moglie. La cerimonia, celebrata con rito religioso, si è svolta a Porto, in Portogallo. Lo stesso Jota aveva condiviso sui social un video delle nozze, commentando " A day we will never forget " (Una giornata che non dimenticheremo mai).

Il cordoglio dopo la tragedia

Due giorni fa, Rute aveva pubblicato alcune foto del matrimonio: " Il mio sogno è diventato realtà ", recita la didascalia a corredo di uno scatto che la ritrae in abito da sposa.

