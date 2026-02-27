Da Meloni a Schlein, il cordoglio della politica: "Ora fare chiarezza sulle cause"

La politica si stringe attorno alle vittime del tram deragliato a Milano e invoca verità e giustizia.

Il premier Giorgia Meloni ha espresso il suo "profondo cordoglio” per l’incidente e “a titolo personale e a nome dell'intero governo, manifesta la propria vicinanza alle famiglie delle vittime, esprime solidarietà alla città di Milano e rivolge un sentito augurio di pronta e completa guarigione ai feriti".

“Sono addolorato per quanto successo nella mia Milano”, è il commento a caldo del vicepremier e ministro del Mit Matteo Salvini che rivolge una preghiera “per chi è stato coinvolto nel tragico incidente e un ringraziamento ai soccorritori, nella certezza che verrà fatta chiarezza sui motivi dell’incidente”. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scritto sui social: "Seguo con dolore la tragica vicenda di Milano, dove un tram è deragliato finendo contro un palazzo. Un pensiero va alle famiglie delle persone che hanno perso la vita e a tutti i feriti. Si faccia quanto prima chiarezza sulla dinamica dell'incidente".

Anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un evento organizzato dal partito lombardo a Milano, ha espresso il suo cordoglio per chi è rimasto vittima dell’incidente “e massima vicinanza ai familiari e anche ai feriti che sono morti". Schlein ha ringraziato i soccorritori delle vittime e “chi sta lavorando ancora adesso tra forze dell'ordine e magistrati che stanno giustamente indagando perché venga fuori la verità su quello che è accaduto".

Il sindaco Beppe Sala, invece, parlando con i giornalisti, ha rivelato che “i due morti del tram deragliato sono un passante ed uno che era sul tram". Per la precisione "si tratta di un 66enne di Abbiategrasso ed un immigrato del quale non conosciamo l'età".E, poi, ha aggiunto: "Il conducente è uno molto esperto ed era in servizio da una sola ora". Adesso "è ricoverato in ospedale in buone condizioni e sarà sentito dagli inquirenti" ha aggiunto il sindaco. "Sembra che il tram abbia saltato la fermata precedente", ha detto Sala che sulla dinamica dell’incidente ha sentenziato: “Ora è difficile avventurarsi in analisi su quello che è successo, ci saranno indagini. Il mezzo è un mezzo nuovo, l'autista, il conducente molto esperto, in servizio da solo un'ora, quindi non era straordinario".

Il presidente del Senato Ignazio La Russa su Facebook ha scritto: “Ho appreso con profondo dolore del grave incidente avvenuto a Milano, in viale Vittorio Veneto, dove un tram è deragliato causando due vittime e numerosi feriti. Desidero esprimere ai familiari la profonda e commossa vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica”.

"Il mio pensiero va a tutte le persone coinvolte nel tragico incidente del tram avvenuto questo pomeriggio a Milano. Auguro una pronta e completa guarigione a tutti i feriti. Alle forze dell'ordine e tutti coloro impegnati sul posto: grazie per tutto quello che state facendo per aiutare chi e' in difficolta'", è stato invece il commento pubblicato su X dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, ha parlato di “incidente gravissimo nel cuore della città, su cui bisognerà fare piena luce" e ha rivolto “un pensiero ai familiari delle vittime, auguri di pronta guarigione ai feriti". Poi ha chiosato: "Una corsa contro il tempo per i soccorritori, a cui va il nostro grazie". Anche il senatore Ivan Scalfarotto, presidente di Italia Viva Milano Metropolitana. ha espresso il suo cordoglio: "Un disastro il deragliamento del tram avvenuto oggi in Vittorio Veneto, una terribile tragedia che ci colpisce profondamente.

Migliaia di milanesi - ha ricordato - ogni giorno prendono la linea 9 per andare a lavoro o a scuola. Vicinanza ai parenti della vittima e ai feriti. Per loro l'augurio di una pronta guarigione. Un ringraziamento a quanti in queste ore si stanno adoperando nei soccorsi".