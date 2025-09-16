"Non mi piego al ricatto". Raoul Bova sentito in procura per il furto degli audio

Articolo in aggiornamento

" Sono rimasto sconvolto, perché le minacce sono diventate realtà ". È quanto avrebbe riferito Raoul Bova ai pm della Procura di Roma che indagano sul tentativo di estorsione ai danni dell'attore in relazione alla diffusione non autorizzata di alcuni audio privati. L'inchiesta procede contro ignoti. Al momento, infatti, non risultano iscritti nel registro degli indagati.

La deposizione di Bova

Come riporta il Corriere della Sera, questa mattina Bova è stato ascoltato dai pubblici ministeri capitolini per più di un'ora. Nel corso della lunga e corposa deposizione, l'attore ha ricostruito l'intera vicenda. " Quando ho ricevuto la prima telefonata, ho subito capito quale fosse lo scopo di chi mi chiamava. - ha sottolineato - Chi fosse al telefono, non lo so. Ma non mi sono intimidito neanche per un secondo ".

Che fosse una situazione seria, mi è apparso chiaro immediatamente. Ho detto che non mi sarei piegato. Mi sono illuso per qualche attimo che sarebbe finita lì. Però ho subito denunciato. Non avevo nulla da nascondere

