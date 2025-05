La meditazione e lo yoga, la nuova vita di Andrea Sempio

Screen Quarto Grado

Da quando il suo nome è finito sui giornali, e prima ancora nel registro degli indagati della procura di Pavia, la vita di Andrea Sempio è stata completamente stravolta. Sulla sua testa pende un'accusa pesantissima: omicidio in concorso con ignoti o Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. " Le sue giornate sono diventate un inferno "racconta al Corriere l'avvocato Angela Taccia, che difende il 37enne assieme al collega Massimo Lovati. " Domenica mi ha chiamato terrorizzato dal negozio: 'Sono qui a Montebello, è entrato Fabrizio Corona e ha iniziato a urlare' . - rivela - Andrea ha chiamato le guardie e l’hanno nascosto in uno sgabuzzino. Siamo alla follia. Ma poi l’ha pure inseguito in macchina ", racconta al Corriere della Sera l'avvocato Angela Taccia, che difende il 37enne assieme al collega Massimo Lovati.

Il lavoro

Complice la pressione mediatica, Andrea Sempio è stato costretto a cambiare città. Dopo un breve periodo di pausa, ha ripreso a lavorare come commesso nel negozio di elettronica a Montebello della Battaglia, nelle campagne dell'Oltrepò pavese. Tuttavia potrebbe trattarsi di una situazione temporanea: " Gli hanno detto che se continua l’assedio sono costretti a lasciarlo a casa. - dice Taccia - Temendo di perdere il posto ha chiesto se era possibile cambiare sedi concordando gli spostamenti. Ma non vuole essere di peso ai colleghi. Lui non vuole mai disturbare. È sempre stato così Andrea, noi lo chiamiamo Gandhi, per la calma, per l’altruismo ".

La meditazione e lo yoga

In questi giorni burrascosi, il 37enne, figlio di due modesti operai, si sta dedicando alla meditazione e alla cura della casa. " Si alza presto al mattino, fa meditazione, yoga che lo aiuta a mantenere la calma, nessun farmaco. Poi sistema casa, dove vive da solo, un’occhiata alle piante grasse che sono il suo amore, va al lavoro, se c’è bisogno di stare un’ora in più per aiutare la collega in difficoltà lo fa volentieri ". Nel tempo libero si dedica alla lettura: " Non ha la tivù, se gli interessa vedere qualche film o trasmissione usa il pc ".

Gli amici

L'avvocato Angela Taccia conosce Andrea Sempio sin dall'adolescenza: frequentavano la stessa compagnia di amici, della quale faceva parte anche Marco Poggi, il fratello di Chiara. Oggi, più per necessità che per scelta, le priorità del 37enne sono cambiate. Prima delle indagini, infatti, usciva spesso con gli amici: " Ora non più, lo fa per non metterli in difficoltà ", precisa il legale. Ma le passioni sono rimaste intatte e vive: " Adora gli animali, la birra artigianale, le biblioteche e le librerie ". Ha un sogno nel cassetto: " Vuole fare lo scrittore ". Quanto all'orientamento politico - l'avvocato Massimo Lovati lo aveva definito " un comunista disadattato " - Taccia taglia corto: " Diciamo che ha idee sinistrorse ma non estreme, pensa che non ci sia differenza fra opposti estremismi ".

Le indagini della procura

A carico del 37enne ci sono una serie di (presunti) indizi, tra cui un biglietto sui cui da ragazzo avrebbe annotato una riflessione: " Ho fatto cose inimmaginabili ". A cosa si riferiva? " Dice che può aver scritto qualcosa di simile perché quando ha le giornate no, non potendosi permettere una terapia, scrive sul diario ", replica Taccia.

Lui è netto

'Se è di sangue non può essere la mia, ho la forza della coscienza pulita'

E poi c'è la questione dell'impronta di una mano destra rilevata sul muro lungo le scale che conducono alla cantina di casa Poggi, non distante da punto in cui venne trovato il corpo senza vita di Chiara, che sembra compatibile con quella dell'indagato. "- conclude l'avvocato, riportando le parole di Sempio -".