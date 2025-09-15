Omicidio a Palermo, uomo freddato a colpi di pistola davanti ad una farmacia

Un uomo è stato ucciso questa mattina a Palermo, intorno alle 9 nella centralissima piazza Principe di Camporeale. La vittima è Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere della farmacia Sacro Cuore. Sarebbe stato colpito alla schiena da uno o più proiettili sparati da una pistola. L'uomo, dopo avere lasciato i figli a scuola, stava entrando in farmacia dal lato del magazzino in via Oberdan. Aveva parcheggiato lo scooter ed era sul marciapiede quando è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco, almeno tre. Sul posto i sanitari del 118 e gli investigatori della squadra mobile. L'assassino, ma potrebbero essere anche più di uno, è ricercato dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Palermo. In perlustrazione nella zona un elicottero della polizia, decollato dall'aeroporto di Boccadifalco sta perlustrando l'intera zona.

Il delitto è stato ripreso dalle telecamere esterne della farmacia. Dalle immagini delle telecamere gli inquirenti non escludono che si tratti di un'esecuzione in stile mafioso. Meno probabile una rapina finita nel sangue.

Articolo in aggiornamento