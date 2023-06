Omicidio Primavalle, l'ipotesi della "purple drank" dietro il delitto: ecco cos’è

Sarebbe stato condizionato dall’effetto dello “sballo viola” il 17enne aspirante trapper, originario dello Sri Lanka, accusato di aver assassinato con sei coltellate la coetanea Michelle Maria Causo nel quartiere Primavalle di Roma. Il presunto omicida, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe utilizzato una sostanza che va di moda tra i trapper: la “purple drank”. Proprio l’uso di questo particolare stupefacente influenzato il ragazzo nelle modalità con cui ha commesso l’efferato omicidio.

Cos’è la “purple drank”

La droga dei trapper è in voga tra giovani e giovanissimi e arriva dall’America dove il mix è noto come “purple drank”, una miscela di sciroppo per la tosse a base di codeina e sprite. La moda dello “sballo viola” sembra sia arrivata dal centro Europa; in Svizzera, in particolare, la codeina si acquista senza ricetta. La “purple drank” si sta diffondendo velocemente. Negli Stati Uniti gli American Addiction Centers dedicano alcuni focus sul fenomeno, invitando a non sottovalutarlo e a chiedere aiuto.

La dipendenza

La codeina è usata per trattare il dolore ed è un ingrediente degli sciroppi della tosse. Si tratta di un oppioide, e il suo uso spesso inizia con una prescrizione per un problema medico. Essendo meno regolato rispetto ad altri oppioidi considerati più pericolosi, come la morfina, arrivare all’abuso con la codeina è più semplice, spiegano gli esperti negli Stati Uniti. Gli effetti vanno da euforia ad apatia, sonnolenza, fino all’estremo rilassamento. È molto alto il rischio di sviluppare dipendenza: la codeina è considerata una via d’accesso ad altri oppiacei.

La “purple drank” nelle canzoni trapper

A rendere questa droga famosa tra i giovani sono stati i cantanti trapper che, spesso, la inseriscono nei loro testi musicali. Già cinque anni fa il noto artista Sfera Ebbasta, nel suo album Rockstar, vincitore di diversi dischi di platino, parlava di “purple drank”. Nel brano Sciroppo, cantato con DrefGold, Sfera Ebbasta ne fa riferimento in maniera chiara. Anche altri trapper, in ogni caso, hanno esaltato le doti di questo mix di farmaci dal sapore dolce e irresistibile.