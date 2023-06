"Potrebbe uccidere anche l'amante". Ma il gip esclude la premeditazione nell'omicidio di Giulia

L'omicidio di Giulia Tramontano non era premeditato. Lo scrive il gip Anna Minerva, nell'ordinanza con cui ha convalidato il fermo per Alessandro Impagnatiello, il killer 30enne in carcere da mercoledì notte per il delitto della 29enne, incinta al settimo mese di gravidanza. Il giovane resta quindi in carcere ma è stata esclusa l'aggravante della premeditazione. Tra le esigenze cautelari indicate dalla giudice, oltre al pericolo di fuga e all'eventuale inquinamento delle prove, ce n'è una inquietante, quella legata alla reiterazione del reato. Scrive nel provvedimento che Impagnatiello potrebbe uccidere ancora l'amante " con la quale l'indagato sperava, avendo "eliminato" il pericolo costituito da Giulia Tramontano, di proseguire la relazione e che invece, avendo scoperto la doppia relazione intrattenuta da Impagnatiello, lo aveva alfontanato vanificando e quindi frustrando (nuovamente) le sue aspettative ".

Perché è stata esclusa l'aggravante della premeditazione

Nel provvedimento si legge che l'aggravante "si compone di due elementi costitutivi: un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull'opportunità del recesso (c.d. elemento cronologico), e la natura ferma e irrevocabile della risoluzione criminosa, che deve perdurare senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del reato". Spiega quindi la giudice che in questo caso "il principale indicatore dell' insorgenza di un proposito omicidiario maturato dall'indagato prima del delitto -risulta essere la ricerca sul web "ceramica bruciata vasca da bagno" effettuata alle ore 19.00.25 del 27.5.23, poco prima che la vittima tornasse a casa a seguito dell'incontro" con l'altra donna. Si ritiene quindi che l'omicidio "sia stato preordinato quantomeno a partire dalle 19.00 del 27 maggio. Senonchè, sulla scorta di quanto sopra detto, tale rilievo non consente di affermare, anche solo in termini indiziari, la sussistenza dell' aggravante della premeditazione". .