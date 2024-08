Precipita nel vuoto scattandosi un selfie: ingegnere italiano perde la vita a Bali

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sarebbe appoggiato ad una ringhiera, per potersi meglio fotografare insieme alla fidanzata con alle spalle uno degli scorci paesaggistici più suggestivi di Bali. Il classico "selfie" da scattare in vacanza per immortalare un momento di svago e relax insomma, che ha tuttavia preceduto una vera e propria tragedia: il protagonista di questa vicenda è precipitato a quanto sembra per venticinque metri, cadendo in un dirupo dopo il cedimento dell'inferriata per un volo che si è rivelato fatale. Stando a quel che riporta stamani il quotidiano Il Tirreno, è così che ha perso la vita nelle scorse Giancarlo Zicari, ingegnere di 49 anni originario di Matera e residente a Roma, nel corso di una vacanza in Indonesia che stava trascorrendo insieme alla compagna Ilaria Biagi. Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, l'episodio in questione sarebbe avvenuto ieri alle 5:40, ora italiana.

La coppia si trovava nel villaggio di Baturiti (situato nel distretto di Tabanan, al centro dell'isola di Bali) e aveva intenzione di visitare le cascate locali. Avrebbero dunque raggiunto il luogo desiderato dopo aver chiesto indicazioni ad una guardia e secondo quanto successivamente ricostruito dalla polizia del posto, si sarebbero appoggiati ad una ringhiera per poter scattare la più classica delle foto-ricordo: i due fidanzati in primo piano, il paesaggio alle loro spalle. Ma l'inferriata in questione non avrebbe a quanto pare retto il peso ed avrebbe ceduto all'improvviso, facendo così precipitare nel vuoto la coppia. Un volo di oltre venti metri, che si sarebbe come detto rivelato fatale per l'ingegnere lucano cresciuto a Pisa. Nella caduta è rimasta ferita anche la donna, perdendo conoscenza e rimanendo priva di sensi in fondo al burrone per circa un'ora.

È stata proprio lei, dopo essersi risvegliata ed essersi ripresa, a dare l'allarme e a far scattare la catena dei soccorsi. Ma per Zicari non c'era già più niente da fare e i soccorritori hanno dovuto alzare bandiera bianca. Il quarantanovenne lascia i genitori, un fratello e la sorella, in queste ore alle prese non solo con il dolore ma anche con una situazione estremamente complicata dal punto di vista logistico: qualcuno di loro dovrà necessariamente recarsi a Bali per sbrigare le procedure legali e le pratiche burocratiche internazionali.

Impossibile, al momento, sapere quando la salma potrà essere trasferita in Italia dove, con molta probabilità, sarà celebrato il funerale. Per il resto, toccherà alla polizia fare definitivamente luce sulla storia e capire come mai la ringhiera abbia