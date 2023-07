Omicidio Yara: "Chi crede ancora che Bossetti sia innocente ha le idee confuse"

La ricostruzione di un giallo ma senza mai perdere di vista la vittima. “Yara - Autopsia di un’indagine” di Roberta Bruzzone e Laura Marinaro è un libro che, come si evince dal titolo, parla dell’omicidio di Yara Gambirasio. Per tutte le pagine, la giovanissima vittima resta al centro di queste pagine che sono a lei dedicate. È stato scritto molto sulla vicenda, ma esiste in questo volume un innegabile punto di forza: raccontare le testimonianze così come sono avvenute in tribunale, tentare di spiegare il fenomeno per cui molte persone sono convinte oggi dell’innocenza di Massimo Giuseppe Bossetti - condannato in tre gradi di giudizio all’ergastolo - chiarire cosa abbia motivato la condanna allo stesso Bossetti.

Yara Gambirario scomparve nel pomeriggio del 26 novembre 2010 da Brembate di Sopra, dopo una breve visita nella palestra in cui era solita allenarsi. Nonostante le capillari ricerche, il suo corpo fu trovato il 26 febbraio 2011 in un campo di Chignolo d’Isola. Bossetti divenne indagato, imputato e condannato per via del suo Dna, rintracciato a seguito di una complessa ricerca genetica che seguì l’isolamento del profilo di Ignoto 1 su alcuni vestiti della ragazzina.

“Continuiamo a raccontare questa storia - spiega la criminologa Bruzzone a IlGiornale.it - perché ancora ci sono persone convinte che la vicenda giudiziaria abbia prodotto un errore, cosa che assolutamente non ha fatto. E ancora stiamo qui a discutere di reperti da riesaminare, ma in realtà la difesa non è mai riuscita a mettere in discussione le perizie sul Dna e ha avuto tutte le opportunità per farlo, perché 45 udienze di processo di primo grado, in larga parte dedicate al Dna, hanno ampiamente dimostrato che forse la difesa non aveva strumenti per mettere in discussione quella traccia. Abbiamo voluto raccontare questa storia attraverso le carte, attraverso i processi e attraverso anche le parole dette dai protagonisti di questa vicenda, per dare a chiunque ne abbia volontà l’opportunità di affidarsi a una fonte decisamente affidabile”.

Dottoressa Bruzzone, perché molte persone credono all’innocenza di Bossetti?

“Perché non hanno idea di quello di cui parlano, semplicemente, e si sono fatti convincere da una narrazione assolutamente priva di fondamento. Gli innocentisti sono soggetti che non posseggono strumenti culturali per affacciarsi a questo tipo di argomentazioni, che non conoscono nello specifico quello che il caso ha prodotto sia in termini di consulenze tecniche che di udienze processuali. Di conseguenza è facile convincerli di una narrazione completamente priva di fondamenti. Per credere all'innocenza di Bossetti bisogna avere poche idee molto confuse sul caso”.

Sotto il profilo criminologico, nel libro si spiega che Bossetti potrebbe rientrare tra i child molester situazionali, nella sottocategoria child molester regressivi. Di cosa si tratta?

“Si tratta di soggetti che non hanno un interesse sessuale esclusivo nei confronti dei minori, ma che conservano anche quella parte di fantasie che può emergere quando il soggetto affronta momenti di particolare criticità della sua vita normale, soprattutto quando affronta periodi di gravi problematiche a carico delle relazioni più significative. Perché io mi sono orientata in questa direzione? Perché Bossetti, proprio nella settimana in cui è maturato l’omicidio di Yara Gambirasio, aveva un problema, una criticità enorme con la moglie. Non si parlavano praticamente, c’era un problema molto serio. Circostanza confermata anche dalla moglie di Bossetti: proprio in quella settimana avevano interrotto qualunque tipo di comunicazione. Questo è certificato anche dai tabulati telefonici. Quella settimana Bossetti era particolarmente, diciamo, in difficoltà anche dal punto di vista emotivo. E a quel punto questa parte delle sue fantasie parafiliche è emersa prepotentemente”.

Avete dedicato molto spazio dettagliato a Yara Gambirasio e alla sua famiglia.

“Abbiamo voluto fortemente rimettere Yara al centro della narrazione. Sia lei, che la sua famiglia. Perché in questi anni Yara si è un po’ persa di vista, è stata fagocitata da Bossetti fondamentalmente, dai racconti su di lui, dall’attenzione su di lui. È per questo che il libro è dedicato a lei”.

Perché è stato fondamentale nelle indagini il Dna misto di vittima e aggressore e su quali indumenti è stato trovato?

“Il Dna è stato isolato in particolare sulle mutandine di Yara e sui leggings, è un profilo completo, con tutti gli indicatori, sia quelli sessuali che autosomici, e ha consentito l’individuazione di un profilo perfettamente comparabile in tutte le sue componenti. E questo non accade quasi mai dal punto di vista investigativo, perché c’era una sovrabbondanza di traccia riconducibile all’aggressore, ossia Massimo Giuseppe Bossetti. Questo ha consentito una profilazione genetica assolutamente affidabile e che infatti la difesa non è mai riuscita, neppure in maniera minimale, a scalfire”.

La copertura mediatica, talvolta non esaustiva, di indagini e processi incide sulla polarizzazione dell’opinione pubblica?

“Sicuramente sì, perché alcune storie vengono raccontate in maniera parziale, giocoforza, perché chiaramente i tempi televisivi non sono gli stessi né dell’inchiesta né del processo, perciò è evidente che alcune informazioni, alcuni passaggi importanti spesso vengono in qualche modo diluiti nel racconto mediatico. E questo può far sì che qualcuno generi delle suggestioni in grado di manipolare l’opinione pubblica. Ma solitamente chi conosce i fatti, chi ha studiato approfonditamente le carte dell’inchiesta e le carte processuali, a queste suggestioni sfugge senza difficoltà”.

Una parte del libro si concentra su Marita Comi, moglie di Bossetti. Perché è importante questa figura ai fini dell’indagine e del processo?

“La figura di Marita Comi è sicuramente importante, noi l’abbiamo tratteggiata in base alle informazioni disponibili agli atti, perché ci hanno colpito alcune sue informazioni e anche alcuni suoi dubbi sul marito. Ricordo un’intercettazione in carcere, dopo l’arresto di Bossetti, in cui Marita pone domande degne di un pm incalzante. Ci è sembrata quindi una figura centrale, anche perché effettivamente la vita emotiva, psicologica, affettiva di Bossetti ruotava intorno a questa donna, che ci è parsa la figura più forte all’interno di quel nucleo famigliare. Quindi la crisi con Marita, purtroppo, ha creato, a nostro modo di vedere, i presupposti per il delitto Gambirasio”.