Pusher vende l'ecstasy più potente al mondo

Ascolta ora 00:00 00:00

Le «Blue Punisher» sono le pasticche di ecstasy più pericolose in circolazione. Gli effetti risultano essere fino a cinque volte più dannosi rispetto ad altre droghe a base di anfetamine e hanno rapidamente sostituito altre pasticche molto diffuse tra i giovani che frequentano locali notturni e rave party. Chiaramente si chiamano così perché sono di colore blu con impresso il simbolo di uno dei personaggi più celebri della Marvel, Blue Punisher.

Ne ha trovate (tante) la polizia a casa di un pregiudicato italiano di 30 anni specializzato in droghe sintetiche e che commerciava sia sostanze prodotte in laboratorio, ma anche stupefacenti più «tradizionali». La merce più preziosa della sua offerta - con la quale, dal suo appartamento di via Plezzo, a Lambrate, riforniva diversi pusher - erano appunto le temutissime «Blue Punisher».

Dopo aver arrestato questo «ras» del quartiere, la squadra investigativa del commissariato Comasina gli ha quindi sequestrato in tutto (nella foto il materiale rinvenuto, ndr) novemila pasticche di ecstasy, un chilo di ketamina, quasi 800 grammi di Md, 23 grammi di anfetamine, 18 di cocaina, un

etto di marijuana, 200 grammi di hashish, 130 di oppio, 8 grammi di cocaina rosa, 85 grammi di funghi allucinogeni tritati, 65 francobolli di Lsd, oltre un chilo di barrette di cioccolato e biscotti ai funghi allucinogeni.