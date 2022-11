Trovati resti umani vicino Novellara: "Potrebbero essere di Saman"

Durante il nuovo sopralluogo di ieri sera a Novellara, comune in provincia di Reggio Emilia, i Ris hanno trovato dei resti umani, a poca distanza dal luogo in cui viveva con la sua famiglia Saman Abbas. Secondo quanto emerso finora, sarebbero stati trovati i resti di un cadavere e sono al momento in corso accertamenti da parte dei carabinieri per capire se si tratti della 18enne.

Il matrimonio combinato

La giovane pakistana, che aveva rifiutato un matrimonio combinato dai suoi genitori nella sua terra d’origine, era scomparsa nella notte del 30 aprile 2021. Da allora non si avevano più avuto sue notizie e tutti i sopralluoghi si erano conclusi con un nulla di fatto. La Procura ipotizza che sia stata uccisa per aver rifiutato di convolare a nozze con un lontano cugino di dieci anni più vecchio. Per l'omicidio sono indagati cinque parenti di Saman. Nei giorni scorsi il padre della ragazza, Shabbar Abbas, è stato arrestato in Pakistan.

Il nuovo sopralluogo e il ritrovamento

I resti umani ritrovati a Novellara erano sotterrati all'interno di un capannone abbandonato, che si trova a poche centinaia di metri dalla casa dove viveva la famiglia di Saman. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia, insieme a quelli della Compagnia di Guastalla, coordinati dalla procura diretta da Calogero Gaetano Paci, hanno fatto un ulteriore sopralluogo da serata di ieri. L'area è stata interdetta e dalle prime ore del mattino i carabinieri, insieme al Ris di Parma, stanno procedendo alle operazioni di recupero e repertamento dei resti. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.

La notizia dell'arrestato effettuato dalla polizia distrettuale del padre della 18enne è stata data qualche giorno fa in esclusiva dal programma di rete 4 ‘Quarto Grado’. L’uomo sarebbe stato fermato perché accusato di una frode da 20mila dollari perpetrata ai danni di un connazionale. Dal primo momento in cui Saman era scomparsa, subito i sospetti si erano concentrati sui suoi familiari, contrari alla frequentazione della giovane con un suo coetaneo connazionale residente nel frusinate. Circa un mese dopo la scomparsa della ragazza, e precisamente l’8 giugno del 2021, il padre confessò l’omicidio della figlia nel corso di una telefonata a un parente che si trovava in Italia. Il genitore era infatti già riuscito a scappare in Pakistan. Proprio quella conversazione si trova agli atti del processo che inizierà il prossimo febbraio.