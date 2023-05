"Lui ha un'altra ed è incinta pure lei". La svolta nella scomparsa di Giulia

È una vicenda intricata e ancora senza sbocchi quella che vede coinvolta Giulia Tramontano. Della 29enne, originaria del Napoletano, con legami familiari nelle due città di Sant’Antimo e di Frattamaggiore, non si hanno notizie da una settimana. Incinta di sette mesi è scomparsa a Senago, in provincia di Milano, dove lavora come agente immobiliare, senza lasciare alcuna traccia. Gli inquirenti sono al lavoro senza sosta da giorni, ma della donna si hanno poche notizie. L’indagine va avanti e, per il momento, è incentrata sulla vita della ragazza. Giulia Tramontano ha un compagno, con il quale convive, il barman 30enne Alessandro Impagnatiello e le forze dell’ordine stanno esaminando questa relazione che, dai primi riscontri, non sembrerebbe tranquilla.

L’altra donna

A turbare la coppia sarebbe stata la scoperta, da parte della 29enne, dell’esistenza di un’amante del compagno, la quale in passato avrebbe abortito dopo essere rimasta incinta del barman. Giulia lo aveva scoperto poco prima di sparire nel nulla, confidandolo a un’amica, alla madre e alla sorella Chiara. In chat, sul telefonino aveva scritto poche parole: “Sono turbata, vado a dormire” . Da quel momento non è stata più rintracciabile e il cellulare è rimasto senza segnale fino a oggi. Si vocifera che i tre avrebbero anche discusso. A quanto pare le due donne sarebbero state entrambe ignare della doppia relazione di Impagnatiello.

La lite

Quando Giulia Tramontano è scomparsa, i genitori sono immediatamente partiti in direzione Milano per affrontare il compagno della figlia. L’incontro non sarebbe stato pacifico; i familiari della 29enne erano convinti che la ragazza si fosse allontanata in seguito alla scoperta del tradimento, ma con il passare dei giorni e la mancanza di notizie si fa largo insistentemente l’ipotesi che non si tratti di una fuga volontaria. Gli investigatori hanno raccolto i tabulati telefonici delle parti in causa e sentito diversi testimoni, oltre a requisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza e il computer della donna scomparsa.

La ricerca

I carabinieri e i vigili del fuoco, inoltre, stanno scandagliando l’intero territorio e il fiume Seveso. Tutti sperano che Giulia Tramontano stia bene, ma non si esclude la pista di un possibile omicidio. Le ultime immagini che si hanno della 29enne, come riporta il Corriere della Sera, sono quelle della telecamera di videosorveglianza di Senago registrate sabato sera. Da quel momento non si è saputo più nulla. Nessun movimento anche per ciò che riguarda i conti bancari. Il compagno di Giulia, che attualmente non è indagato, è stato ascoltato più volte dagli inquirenti. Lui stesso aveva denunciato la scomparsa della ragazza nella giornata di domenica.

L’ultimo indizio

La procura di Milano sta approfondendo una traccia in particolare: un messaggio inviato da Giulia a un’amica alle 21 di sabato sera. La 29enne aveva scritto di sentirsi turbata dopo aver litigato con il compagno. Il barman, invece, ha dichiarato davanti ai giudici di essere andato al lavoro nella giornata di domenica e di non aver trovato a casa la compagna quando è ritornato. Non riuscendo a rintracciarla ha poi deciso di avvisare le forze dell’ordine.