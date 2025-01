Tiziana e Morgan, morti al primo appuntamento cadendo nel lago: "L'auto era difettata"

Ascolta ora 00:00 00:00

Si profila una svolta nell'inchiesta sulla morte di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, precipitati con l'auto nelle acque del lago di Como la sera del loro primo appuntamento. A un anno esatto dalla tragedia - l'incidente mortale avvenne il giorno dell'Epifania del 2024 - spunta l'ipotesi di un difetto del Suv che spiegherebbe cosa è accaduto in quei drammatici istanti in cui la vettura, parcheggiata in viale Geno, è partita improvvisamente sfondando un parapetto.

Il legale: "Impossibile l'errore umano"

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Giuseppe Rose, potrebbero essere chiuse a breve. A fare il punto è l'avvocato Giovanni Giorgino che assiste i familiari di Morgan Algeri. " I consulenti tecnici nominati nell’interesse della famiglia Algeri mi hanno consegnato le loro valutazioni - spiega il legale al Corriere della Sera - La ricostruzione contiene conclusioni orientate, per il momento, verso l’impossibilità di un errore umano. Una ricostruzione che potrà trovare conferma o meno solo quando le indagini della Procura di Como saranno concluse e sarà possibile accedere a tutti i dati estratti dal veicolo ".

L'ipotesi di un guasto tecnico

Algeri, 38enne bergamasco e istruttore di volo, aveva acquistato il suv Mercedes Glc da pochi mesi. Sin da subito si era fatta strada l'ipotesi di un guasto tecnico, una circostanza che ora sembra trovare conferma con i primi riscontri emersi dall'analisi condotta dai consulenti di parte. " Dal veicolo sono state estratte alcune componenti elettroniche, poi fatte analizzare all’estero dalle case produttrici. - puntualizza ancora l’avvocato Giorgino - L’obiettivo principale era estrarre, in piena sicurezza rispetto all’eventuale presenza di acqua, i dati elettronici per riscontrare la possibile presenza di anomalie e ricostruire il grafico delle velocità con le pressioni sul pedale dell’acceleratore ".

Le segnalazioni

I dati dovranno essere confrontati con i rilievi effettuati dalla polizia e le testimonianze raccolte in questi mesi. Il legale rivela che ci sono state molteplici segnalazioni relative a episodi anologhi da parte di altri proprietari o conducenti che sarebbero incorsi in incidenti " causati dal comportamento anomalo dei loro veicoli, anche di diverso modello e marca, quasi sempre legato a problemi di elettronica, talvolta correlato anche all’utilizzo del cruise control ".

Sono preziose perché hanno rappresentato una fonte unica di dati,

circostanze ed elementi tecnici nuovi che hanno consentito di comprendere dinamiche ed effettuare ricostruzioni difficili da ottenere diversamente

- conclude Giorgino -". Intanto i familiari di Tiziana e Morgan, che non si conoscevano prima della tragedia, attendono speranzosi la conclusione delle indagini, uniti da un dolore inconsolabile.