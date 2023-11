"Da uomo mi vergogno". "Dovranno sopportare". I parenti di Emanuela Orlandi e Alessandra Matteuzzi parlano di Giulia

L’omicidio di Giulia Cecchettin ha colpito moltissime persone in tutta Italia. Ma coloro che forse più di altri hanno empaticamente sofferto con i familiari della 22enne sono i parenti di altre persone scomparse o delle vittime di femminicidio. Giulia è infatti inizialmente scomparsa l’11 novembre, per poi essere ritrovata uccisa 6 giorni più tardi nei pressi del lago di Barcis. Per il suo omicidio è accusato l’ex fidanzato Filippo Turetta, con cui la giovane era uscita a fare shopping quel sabato pomeriggio.

Uno dei nomi più noti tra i famigliari di persone scomparse a mostrare vicinanza è quello di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, la 16enne scomparsa il 22 giugno 1983 al centro di un’indagine riaperta all’inizio del 2023. L’uomo ha affidato i suoi sentimenti al profilo Facebook, scrivendo in calce alla foto di Giulia: “ Ma come si può arrivare a fare del male a questa creatura? Noi uomini con le nostre deplorevoli azioni siamo il fallimento della creazione. Dovremmo essere resettati. Da uomo chiedo scusa e da uomo mi vergogno. Un abbraccio a Giulia ovunque sia ”.

Sgomento anche tra le persone vicine ad Alessandra Matteuzzi, la donna uccisa il 23 agosto 2022, per il cui femminicidio è accusato il compagno Giovanni Padovani. A esprimersi è stavolta, come riporta l’Ansa, la legale dei famigliari di Alessandra, che si sono costituiti parte civile nel processo per l’omicidio della congiunta, Chiara Rinaldi. La professionista ha puntato l’accento sui femminicidi e sulle parole e i concetti usati per descriverli, “ si ripetono come nulla fosse, si ripete lo stesso cliché: lui un ‘bravo ragazzo’ che le faceva i biscotti, che quindi non può essere considerato capace di gesti tremendi ”. “ Siamo nella stesso binario della povera Alessandra - ha aggiunto Rinaldi - Quindi anche la famiglia della povera Giulia probabilmente dovrà sopportare quello che Stefania (la sorella di Alessandra, ndr) ha sopportato in questi mesi ”.