Vincenzo Lanni resta in carcere: "Volevo accoltellare qualcuno di Unicredit"

Vincenzo Lanni resta in carcere. Lo ha deciso la gip di Milano Rossana Mongiardo convalidando il fermo indiziato di delitto per il 59enne accusato del tentato omicidio aggravato di Anna Laura Valsecchi, la 43enne accoltellata lunedì mattina in piazza Gae Aulenti con una lama lunga 23 centimetri. " Il mio obiettivo era colpire un dipendente Unicredit.

Io lavoravo per Unicredit e sono stato buttato fuori. Mi sono appostato nel luogo dove è avvenuto il fatto con lo scopo di colpire il mondo della finanza presso cui ho lavorato" ha dichiarato l'uomo durante l'interrogatorio di questa mattina.